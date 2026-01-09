Corsa di cavalli in strada, il video della polizia coi droni: clacson all’impazzata per stressare gli animali

L’operazione della polizia di Catania ha portato alla denuncia di 15 persone per corsa clandestina di cavalli e maltrattamento di animali e al sequestro di 5mila euro in contanti e un appunto con i nomi degli scommettitori.

Due cavalli che corrono a tutta velocità occupando tutta la strada legati ai calessini coi fantini che li frustano mentre dietro un corteo di moto e auto che suonano i clacson all’impazzata per incalzare gli animali. È la scena ripresa in un video dai droni della polizia di stato che ha documentato e fermato una nuova corsa clandestina di cavalli tra le strade di Catania per la quale sono ora indagate 15 persone.

L’episodio domenica scorsa in una strada di periferia a Campo Rotondo Etneo, nell’hinterland del capoluogo etneo, dove un nutrito gruppo di persone si è radunato fin dalle prime luci dell’alba per dare il via alla gara clandestina tra cavalli. Una scena purtroppo non nuova nel Catanese che questa volta si è conclusa con l’intervento degli agenti e la fuga dei presenti che però in gran parte sono stati identificati e denunciati.

In tutto 15 le persone segnalate all’autorità giudiziaria per i reati di corsa clandestina di cavalli e maltrattamento di animali. Il gruppo identificato da oltre venti poliziotti che erano appostati e sono intervenuti bloccando tutto. Fondamentale per seguire la folle corsa sono stati i droni in dotazione alla Questura di Catania che hanno monitorato la gara dall'alto seguendone l’intero percorso.

Come ricostruito dagli agenti, i cavalli hanno percorso circa due chilometri, in gran parte in salita, durante i quali sono stati sottoposti a un forte stress a causa delle energiche frustate dei fantini e dei clacson di moto e a auto che li seguivano a distanza ravvicinata.

Appena i piloti dei droni hanno fornito le coordinate, i poliziotti a terra hanno raggiunto il luogo della gara bloccando prima gli animali, per evitarne la fuga che avrebbe potuto provocare incidenti, e poi i diversi presenti. Altri sono subito scappati ma molti di loro sono stati rintracciati poco dopo e denunciati.

Grazie al drone, individuati anche alcuni di loro che avevano provato a nascondersi nei dintorni e uno dei camion utilizzati per trasportare i cavalli, con a bordo ancora i due guidatori. Tra i denunciati due minorenni e una coppia di uomini su uno scooter che trasportavano quasi 5mila euro in contanti e un appunto con i nomi degli scommettitori. I cavalli, controllati dal Servizio Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, sono risultati essere due purosangue inglesi muniti di microchip. Son ora sotto sequestro, affidati ad una ditta specializzata che se ne prenderà cura.