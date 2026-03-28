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Neonati sepolti a Parma, la difesa della mamma chiede l’assoluzione: “Anche lei è vittima”

La difesa di Chiara, la mamma accusata di aver ucciso i suoi neonati e averli sepolti in giardino, chiede l’assoluzione. Per i legali non ci sarebbe stata premeditazione e i fatti sarebbero avvenuti in presenza di un vizio di mente.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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La difesa di Chiara ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di omicidio premeditato e soppressione dei corpi dei suoi due bambini. Durante l'arringa difensiva, l'avvocato Nicola Tria ha sottolineato che "anche Chiara è una vittima".

Per la 22enne, la Procura di Parma ha chiesto 26 anni di reclusione. Secondo l'accusa, la giovane avrebbe partorito i suoi bambini in segreto e poi li avrebbe uccisi e seppelliti nel giardino della sua villetta di Traversetolo, e lo avrebbe fatto per non ricorrere all'interruzione di gravidanza e per non dire nulla all'ormai ex fidanzato. Ciò sarebbe successo una prima volta nel maggio 2023 e poi nell'agosto 2024.

Una ricostruzione che la difesa però rigetta sostenendo l'incapacità mentale della giovane, come ha chiarito il suo legale al termine dell'udienza: "Sulla base della consulenza di parte si ritiene che ci sia vizio di mente, e che sia stato determinante". E aggiunge: "Bisogna guardare a questa vicenda considerando che anche Chiara è una vittima, che sia vittima di una psicopatologia, come noi riteniamo, o di quello che è accaduto, o dei disturbi del funzionamento psichico. Anche chi ha ritenuto di non ravvisare un vizio di mente, ha riconosciuto un disturbo nel funzionamento mentale di Chiara".

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Inoltre, l'avvocato ritiene che uno dei due infanticidi contestati non sarebbe mai avvenuto perché il bambino sarebbe nato morto: "Credo che, in relazione all'episodio del maggio 2023, il neonato sia morto prima del parto, e per questo abbiamo chiesto l'assoluzione dal reato dell'omicidio". In ogni caso, per Tria, il comportamento della sua assistita non sarebbe stato doloso né premeditato.

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