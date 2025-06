video suggerito

Corpo in avanzato stato di decomposizione trovato a Mazara del Vallo: “Morto da molto tempo” A Mazara del Vallo, in Sicilia, è stato scoperto il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo all’interno di una casa fatiscente. I Carabinieri indagano sulle cause della morte. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

A Mazara del Vallo, in via Mario Fani, è stato ritrovato il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione all’interno di un’abitazione fatiscente al piano terra. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 giugno, a seguito della segnalazione di alcuni vicini di casa che da tempo non vedevano la persona e hanno deciso di allertare le autorità preoccupati per la sua assenza prolungata.

I Carabinieri, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, sono intervenuti prontamente sul posto. Entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto il cadavere, ormai in condizioni tali da risultare irriconoscibile. Le condizioni del corpo lasciano supporre che il decesso sia avvenuto da diversi giorni, se non settimane, anche se al momento non è ancora stata stabilita con certezza l’identità dell’uomo, né se vivesse realmente da solo come riferito da alcuni vicini.

Il medico legale, il dottor Tommaso Lipari, ha eseguito il sopralluogo e la prima ispezione sul corpo, indispensabili per avviare le indagini e stabilire le cause della morte. Dopo l’accertamento, la salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero comunale di Mazara del Vallo, dove verranno effettuati ulteriori esami.

Le autorità stanno ora procedendo con tutte le verifiche del caso, cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e di identificare con precisione chi fosse. L’intervento dei Carabinieri è fondamentale per chiarire le circostanze che hanno portato a questo triste ritrovamento in un contesto abitativo che, a giudicare dallo stato della casa, sembrerebbe trascurato da tempo.

La comunità locale è rimasta colpita dalla notizia e attende sviluppi sulle indagini in corso.