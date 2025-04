video suggerito

Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l'avviso del Ministero della salute Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili corpi estranei nel prodotto che si vanno ad aggiungere ai precedenti richiami scattati per lo stesso motivo: Lotti e marchi interessati.

Si allarga l’allerta alimentare per corpi estranei nel latte che nei giorni scorsi aveva fatto scattare il richiamo di tre marchi di latte. Il Ministero della salute infatti ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di altri marchi di latte per lo stesso motivo. Il nuovo richiamo riguarda altri quattro marchi di latte, tutti prodotti dalla stessa azienda, la Centrale del Latte d'Italia S.p.A., ma commercializzati con diverse etichette.

Nel dettaglio, la nuova allerta alimentare riguarda alcuni lotti dei marchi Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers che si aggiungono ai precedenti richiami che riguardavano i marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina.

Si tratta di latte intero omogeneizzato pastorizzato a temperatura elevata venduto in bottiglie di plastica da un litro ciascuna. Per quanto riguarda il Latte Verona, prodotto per il Centro Lattiero Caseario Latte Verona S.c.a.r.l., il lotto interessato è quello con numero 15/05/25 B che corrisponde anche alla data di scadenza del prodotto stampata sul collo della bottiglia. Stesso lotto anche per il Latte Fior di Maso prodotto per Ca Form srl e per il latte Giglio. Richiamato il lotto numero 17/05/25 B invece per il latte Cappuccino Lovers.

In tutti i casi si tratta di latte confezionato dalla stessa ditta, l’azienda Centrale del Latte d’Italia Spa che ha prodotto il latte intero richiamato nel proprio stabilimento di Vicenza. È stata la stessa azienda, dopo una segnalazione, a ritirare in via precauzionale i lotti di latte sopra indicati.

Come per il precedente richiamo, il latte interessato è stato già ritirato dai supermercati, ma per i consumatori che avessero già acquistato le confezioni con i lotti sopra indicati, il consiglio è di non consumare il latte oggetto del richiamo e di restituire le confezioni al punto vendita di acquisto per una sostituzione o un rimborso del prodotto.