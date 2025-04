video suggerito

Tre marchi di latte richiamati per possibile presenza di corpi estranei: i lotti interessati L’allerta alimentare riguarda alcune confezioni di latte Polenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dai supermercati per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie di plastica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una serie di lotti di tre marchi di latte fresco pastorizzato sono stati richiamati dai supermercati per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nelle bottiglie di plastica. L’allerta alimentare riguarda alcune confezioni di latte Polenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dal banco frigo dei punti vendita.

A segnalare i richiami con diverse allerte pubblicate negli ultimi giorni sono stati i supermercati Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga, dove i marchi di latte interessati vengono commercializzati. Attraverso i loro portali dedicati alle allerte alimentari e ai richiami disposti da parte dei produttori, le catene di supermercati avvertono i consumatori di non consumare il latte oggetto del richiamo e di restituire le confezioni al punto vendita di acquisto per una sostituzione o un rimborso del prodotto.

Nel dettaglio, il latte oggetto dell’allerta è venduto in bottiglie di plastica da 1 litro ciascuna con i numeri di lotto 15/05/25B (Polenghi, e Soresina), 16/05/25B (Polenghi e Soresina), e 17/05/25B (Polenghi e Mukki) corrispondenti alle date di scadenza stampate su tappi o sui colli delle bottiglie. Si tratta in tutti i casi di latte intero pastorizzato a temperatura elevata per un maggiore tempo di conservazione.

Leggi anche Conad richiama tonno in vasetti di vetro per presenza di corpi estranei: il lotto interessato

Si tratta di latte venduto con diversi marchi ma confezionato dalla stessa ditta, l’azienda Centrale del Latte d’Italia Spa che ha prodotto il latte intero richiamato nel proprio stabilimento di Vicenza. È stata la stessa azienda, dopo una segnalazione, a ritirare in via precauzionale i lotti di latte sopra indicati. Per chi avesse già acquistato il latte, l’azienda raccomanda di non consumarlo.

Nelle scorse ore un altro richiamo alimentare, per un analogo rischio fisico dovuto a possibili oggetti estranei nelle confezioni, aveva riguardato il tonno in vasetti di vetro richiamati dai supermercati Conad.