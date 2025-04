Conad richiama tonno in vasetti di vetro per presenza di corpi estranei: il lotto interessato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La catena dei supermercati Conad ha richiamato dal mercato un lotto di tonno in barattoli di vetro per un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nei vasetti. Il richiamo alimentare lanciato ieri, martedì 22 aprile, attraverso i canali di comunicazione del gruppo, riguarda i Filetti di tonno al naturale venduti proprio a marchio Conad e quindi solo nei punti vendita della catena della Grande distribuzione.

Il tonno oggetto del richiamo è venduto in vasetti di vetro da 200 grammi ciascuno ed è prodotto e confezionato per Conad Società Cooperativa dall’azienda IASA Srl nel proprio stabilimento di produzione di Pellezzano, in provincia di Salerno. Nel dettaglio il ritiro dal commercio riguarda un singolo lotto dei Filetti di tonno al naturale Conad, quello con numero L346G con termine minimo di conservazione fissato al dicembre 2027.

Le confezioni di tonno interessate dal ritiro precauzionale sono state già tolte dagli scaffali dei supermercati ma per chi avesse già acquistato il prodotto con il lotto sopra indicato, l'invito è a restituire la confezione nel punto vendita per un rimborso o la sostituzione.

Nell'avviso di richiamo, infatti, Conad scusandosi con i clienti per il disagio arrecato, precisa che "Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto sono invitati a riportarle nel punto di vendita Conad di acquisto, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso".