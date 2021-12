Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 28.064 casi e 123 morti, i dati di sabato 18 dicembre Sono 28.064 casi e 123 morti per Covid oggi, sabato 18 dicembre, in Italia secondo quanto emerso dal bollettino del Ministero della salute. Il tasso di positività si ferma al 4,0%.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'impennata di contagi di ieri (quando sono stati segnalati 28.632 casi), oggi in Italia sono stati registrati 28.064 positivi in 24 ore, in leggero calo. I decessi dell'ultima giornata sono stati 123. È quanto emerge dal bollettino di oggi sabato 18 dicembre del Ministero della Salute. In totale i casi da inizio pandemia sono 5.364.852 e i decessi 135.544. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 697.740 test tra tamponi molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta ora al 4,0% (-0,3%). Il numero degli attualmente positivi sale a 347.472 (+15.504) mentre quello dei guariti a 4.881.836 (+12.430). La regione che al momento riporta più casi giornalieri è Lombardia.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 5.364.852 in totale i contagi registrati nel nostro Paese nell'ultima giornata. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +6.119

Veneto: +4.016

Campania: +2.256

Emilia Romagna: +2.451

Lazio: +2.409

Piemonte: +2.326

Sicilia:+1.368

Toscana: +1.282

Puglia: +677

Friuli-Venezia Giulia: +853

Marche: +703

Liguria: +1.007

Calabria: +559

Abruzzo: +446

P.A Bolzano: +359

Sardegna: +182

Umbria: +372

P.A Trento: +301

Basilicata: +128

Molise: +10

Valle d'Aosta: +92

Tamponi e tasso di positività

Nell'ultima giornata in Italia sono stati analizzati 697.740 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 4,0% (-0,3%).

Ricoveri e terapie intensive

Sono in aumento i dati riguardanti i ricoveri per Coronavirus nell'ultima giornata. I pazienti totali in area medica sono 7.576 con un aumento di 56 unità nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva sono 30 i ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 953.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento sulla campagna vaccinale anti Covid del Ministero della salute, in Italia sono state somministrate finora 104.858.805 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose sono in totale 46.052.152 corrispondenti al 85,27% della popolazione over 12. Sono 14.119.633 invece le persone che hanno ricevuto la terza dose. Nelle fascia d'età 5-11 anni, per la quale le somministrazioni sono cominciate il 16 dicembre, sono state distribuite 28.909 dosi, pari allo 0,79 % della popolazione target.