Covid Lazio, bollettino di oggi 18 dicembre: 2409 nuovi casi e 6 morti, 1085 contagi a Roma

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati registrati oggi, sabato 18 dicembre, 2409 nuovi casi positivi, 288 in più rispetto a ieri. Sono morti anche 4 pazienti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati quasi 24mila tamponi molecolari e 40mila tamponi antigenici per un totale di oltre 64mila test. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7 per cento. I casi a Roma città sono 1.085. Ieri sono state effettuate circa 60mila vaccinazioni in tutto il Lazio e c'è stato il record di prime dosi, con circa 5mila somministrazioni. Domani, 19 dicembre, è in programma l'Open Day vaccinale organizzato dalla Regione Lazio.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 832, più 4 rispetto a ieri. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 112, più 1 rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 854.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 59 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 188 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.