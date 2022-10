Cornetti venduti dalla finestra di casa a Bari, Ilaria racconta la prima impresa alimentare domestica A 24 anni la pasticciera Ilaria Carone ha deciso di aprire a Bari la prima impresa alimentare domestica, di Bari. Nella cucina di casa sforna cornetti che vende alla finestra ai suoi clienti.

A cura di Chiara Ammendola

Si chiama "Little Lab" ed è la prima Iad, impresa alimentare domestica, di Bari. Ad avviarla è stata Ilaria, pasticciera 24enne che ha deciso di creare un laboratorio di circa 25 metri quadri al piano terra di una palazzina di via Foggia 13 a Santo Spirito. Un'iniziativa imprenditoriale accolta positivamente dal vicinato che ogni mattina è deliziato dal profumo di cornetti sfornati nella cucina di casa.

Un'idea, quella di Ilaria, nata come una sfida, e sopratutto per realizzare il suo sogno di diventare pasticciera: dopo una corso specializzato, la 24enne ha infatti vinto il bando regionale “Resto al Sud” che permette appunto di avviare un'attività, ma si è dovuta scontrare col Covid che ha fermato tutto. Il sogno di Ilaria però è rimasto lì, in attesa, e così con l'aiuto dei genitori ha deciso di prendere in prestito la cucina di casa trasformandola in un laboratorio specializzato.

Accanto lei c'è proprio mamma Mimma che, come Ilaria, ha lasciato un lavoro a tempo indeterminato, in questo caso da maestra in una scuola elementare, per supportare la figlia. Un modo per farle spiccare il volo, spiega la donna. In un momento in cui le imprese faticano ad arrivare a fine mese tra rincari di materie prime e bollette sempre più alte, Ilaria ha deciso di fare impresa in maniera alternativa: cornetti, dolci e salati, fatti in casa e venduti praticamente dalla finestra.

Stando a quanto riporta laRepubblica, Ilaria sforna in media un centinaio di cornetti al giorno, tutti i giorni tranne il lunedì, dal mattino alle 6,30 per poi riprendere il pomeriggio fino alle 21. Cornetti, torte e buffet su ordinazione anche tramite i social, facebook e instagram, anche la maggior parte dei clienti la attende alla finestra.