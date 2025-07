Coprifuoco per gli under 14 a Praia a Mare, il sindaco: “Aggredire e fare danni sembra loro gioco preferito”

Il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha spiegato in un’intervista l’ordinanza che impone il coprifuoco agli under 14. “L’abbiamo attuata per proteggere i 14enni che girano in maniera incontrollata per tutta la notte cercando di aggredire i loro coetanei o arrecare danno alle strutture balneari. Sembra che sia il loro gioco preferito”, è il commento del primo cittadino.