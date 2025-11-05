Concorso scuola 2025, le date delle prove scritte: via il 27 novembre per gli aspiranti docenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date delle prove scritte del Concorso scuola 2025 per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado: si parte il 27 novembre.

Immagine di repertorio.

Sono state pubblicate le date delle prove scritte del nuovo concorso scuola 2025 riferito al bando di concorso Pnrr 3 scaduto il 29 ottobre scorso e finalizzate al reclutamento dei docenti sia su posto comune che di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. Si parte giovedì 27 novembre prossimo quando saranno chiamati a espletare la loro prova gli aspiranti docenti delle scuole primarie e dell'infanzia, a seguire poi anche gli altri.

Il calendario delle prove per infanzia e primaria

Come ha comunicato oggi il Ministero dell'Istruzione attraverso due avvisi a firma del Direttore generale per il personale scolastico, il calendario delle prove prevede un primo appuntamento per giovedì 27 novembre con due turni, mattutino e pomeridiano, per gli aspiranti docenti della scuola dell'infanzia della scuola primaria. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

Date concorso scuola 2025 primaria

Il calendario delle prove per la scuola secondaria

Per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di prima e di secondo grado, invece, il calendario della prova scritta del nuovo concorso scuola 2025 prevede ben quattro giornate: 1, 2, 4 e 5 dicembre. Anche in questo caso le prove saranno divise tra sessione mattutina e pomeridiana ad eccezione del primo dicembre quando ci sarà solo la sessione pomeridiana. Anche in questo caso le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

Date concorso scuola 2025 secondaria

Dove si svolgerà la prova

Le prove scritte del nuovo concorso scuola 2025 si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali, presso i quali si svolgono le prove, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse. Tale comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali.

Quanti sono i posti a disposizione

I due bandi per il nuovo concorso scuola 2025 prevedono il reclutamento dei docenti sia su posto comune che di sostegno per un totale di 58.135 posti di cui 27.376 per la scuola dell’infanzia e primaria e 30.759 per la scuola secondaria.