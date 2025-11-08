Concorso Guardia di Finanza, 15 posti disponibili per esecutori della banda: i requisiti e come fare domanda

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

La Guardia di Finanza ha pubblicato un bando di concorso per 15 esecutori della Banda musicale. Possono partecipare militari (max 45 anni) e cittadini italiani (18-40 anni). Domande online entro il 15 novembre 2025 su concorsi.gdf.gov.it.

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 15 esecutori destinati alla Banda musicale del Corpo, suddivisi per parti e strumenti, con procedure selettive distinte per ciascuna qualifica. Il bando, pubblicato sul portale ufficiale dei concorsi della Guardia di Finanza, prevede prove per titoli ed esami volte a individuare musicisti di alto livello tecnico e artistico.

I posti disponibili riguardano diverse sezioni: clarinetti, trombe, flicorni, tromboni, corni, flauti e percussioni, con possibilità di concorrere per più strumenti. Possono partecipare militari in servizio nel Corpo che non abbiano superato i 45 anni e cittadini italiani dai 18 ai 40 anni (elevabili di cinque anni per appartenenti a Forze armate, di polizia o Vigili del fuoco).

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online entro le ore 12:00 del 15 novembre 2025, accedendo al portale concorsi.gdf.gov.it. L’obiettivo del concorso è potenziare l’organico musicale della Guardia di Finanza con esecutori altamente qualificati capaci di valorizzare la tradizione e il prestigio della Banda del Corpo.

Concorso Guardia di Finanza, esecutori banda: il numero di posti disponibili

La Guardia di Finanza ha indetto pubblici concorsi, per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione di 15 esecutori da inserire nel ruolo della Banda musicale del Corpo. Le procedure sono distinte per ciascuna parte e qualifica, con possibilità di partecipare a più sezioni.

Ecco nel dettaglio i posti disponibili:

Prime parti A:

1° Clarinetto Soprano in Sib (solista) – 1 posto

1ª Tromba in Sib acuto – 1 posto

1° Flicorno Sopranino in Mib – 1 posto

Prime parti B:

Cassa (con obbligo di Timpani, Xilofono, Celeste e Vibrafono) – 1 posto

Seconde parti A:

1° Flicorno Soprano in Sib – 2 posti

2° Flicorno Tenore in Sib (con obbligo del Flicorno Basso in Sib) – 1 posto

Seconde parti B:

2° Flauto (con obbligo dell’Ottavino) – 1 posto

1° Clarinetto Soprano in Sib – 8 posti

2° Trombone Tenore – 1 posto

Terze parti A:

1° Clarinetto Soprano in Sib – 10 posti

2° Clarinetto Soprano in Sib – 4 posti

Terze parti B:

3° Flauto (con obbligo dell’Ottavino) – 1 posto

2° Clarinetto Soprano in Sib – 7 posti

2° Clarinetto Soprano in Sib – 8 posti

5° Corno – 1 posto

In totale, 15 posti complessivi destinati a musicisti con elevata preparazione tecnico-artistica, chiamati a entrare in una delle bande militari più prestigiose del Paese.

I requisiti necessari per il concorso

Per partecipare al concorso per esecutori della Banda musicale della Guardia di Finanza, i candidati devono rispettare precisi requisiti anagrafici, professionali e di studio, stabiliti dal bando ufficiale. È consentita la partecipazione anche per più parti e strumenti.

Ecco nel dettaglio i requisiti richiesti:

Militari in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza: non devono aver superato il 45° anno di età alla data di scadenza della domanda.

non devono aver superato il alla data di scadenza della domanda. Cittadini italiani (anche già alle armi): devono avere almeno 18 anni compiuti e non aver superato i 40 anni al 15 novembre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda. Il limite di età è elevato di cinque anni per appartenenti alle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco in servizio attivo.

Tutti i candidati, militari o civili, devono inoltre possedere i seguenti titoli di studio:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado , valido per l’iscrizione a corsi di laurea in università statali o legalmente riconosciute;

, valido per l’iscrizione a corsi di laurea in università statali o legalmente riconosciute; Diploma nello strumento per il quale si concorre (o in uno strumento affine), conseguito in un Conservatorio di Stato o in un istituto musicale riconosciuto, in conformità alla tabella “H” del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

Come inoltrare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per esecutori della Banda musicale della Guardia di Finanza deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica entro le ore 12:00 del 15 novembre 2025, seguendo la procedura guidata disponibile sul portale ufficiale.

Per accedere al sistema è necessario autenticarsi tramite una delle seguenti modalità:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

“Entra con CIE”, utilizzando la Carta d’identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza.

Una volta effettuato l’accesso, il candidato deve registrarsi al portale, compilare il form online nella propria area riservata e completare l’invio della domanda seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Tutte le comunicazioni ufficiali, aggiornamenti e graduatorie saranno pubblicate sullo stesso portale e sull’app “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store, o tramite QR code presente sul sito della Guardia di Finanza.

Ulteriori dettagli e chiarimenti sono consultabili anche sul bando completo pubblicato sul portale dei concorsi della Guardia di Finanza.