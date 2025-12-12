Concorso Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 65 allievi ufficiali: bando, requisiti e come fare domanda

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Per candidarsi bisogna presentare la domanda online fino al 9 gennaio: possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma ma con massimo 22 anni di età. La selezione dei candidati avverrà attraverso una serie di prove scritte, orali e pratiche previste dal bando.

Concorso allievi ufficiali nell’Arma dei Carabinieri, il numero di posti disponibili

Il nuovo concorso Arma dei Carabinieri prevede il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente tra cui 19 posti riservati ai ragazzi usciti dalle Scuole Militari e 3 posti riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Dopo le prove selettive, i vincitori saranno ammessi al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, della durata di cinque anni con relativi corsi militari e universitari, e successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

I requisiti necessari per il concorso

Per poter partecipare al concorso non c’è bisogno della laurea che sarà conseguita durante il percorso di arruolamento. Gli aspiranti ufficiali dell’Arma dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana e di un titolo di diploma. Sarà possibile anche conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026 ma, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, si deve aver compiuto il 17° anno di età e non si deve aver superato il 22° anno di età. Tra i requisiti anche non essere stati condannati o essere imputati in procedimenti penali in corso.

Le prove da superare per il Concorso nell’Arma dei Carabinieri

Il bando di concorso prevede diverse prove sia scritte che orali ma anche pratiche e un tirocinio formativo. Ecco cosa prevede nel dettaglio la selezione per i 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri:

Prove scritte di preselezione;

Prove scritte di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese;

Prove di efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali;

Prova orale;

Tirocinio.

Come presentare domanda

La domanda per il concorso Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri va presentata esclusivamente online attraverso il sito www.carabinieri.it area concorsi, da oggi e fino al 9 gennaio. Il concorrente dovrà autenticarsi tramite identità digitale SPID o carta d’identità elettronica (C.I.E.) e compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.

Il percorso degli Allievi ufficiali dopo il concorso

Il percorso degli Allievi ufficiali dopo il concorso prevede l’iscrizione al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena della durata di cinque anni, seguendo corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo, e successivamente, alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. Una volta completato il ciclo di studi, i giovani Ufficiali con il grado di Tenente ricopriranno incarichi di comando e responsabilità nelle varie Organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri.