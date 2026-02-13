Conad richiama focaccine farcite per presenza di corpi estranei: i lotti interessati

Maxi richiamo di focaccine farcite Conad. A seguito di controlli il produttore ha segnalato la possibile presenza di corpi estranei nell’alimento: l’elenco dei lotti interessati.

La catena di supermercati Conad ha fatto scattare un maxi richiamo di focaccine farcite con salumi e formaggi, vendute con proprio marchio, a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Sono cinque gli avvisi di richiamo pubblicati sul sito del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari e agli avvisi di sicurezza da parte degli operatori.

Nel dettaglio, interessante dal richiamo sono le focaccine Conad "Profumo di forno" vendute con vari salumi e formaggi e prodotte per Conad dalla ditta Fabian s.rl, per conto dell'azienda Salumifici GranTerre S.p.a. presso lo Stabilimento di Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. Ecco l'elenco del focaccine richiamate:

Focaccina con mortadella da 75 grammi – Tutti i lotti fino a scadenza 11/03/2026 – – EAN 8003170104488

Focaccina con prosciutto cotto e formaggio Edamer da 80 grammi – Tutti i lotti fino a scadenza 12/03/2026 – EAN 8003170104457

Focaccina con prosciutto crudo e formaggio Edamer da 75 grammi – Tutti i lotti fino a scadenza 26/02/2026 – EAN 8003170104464

Focaccina con salame milano e scamorza da 80 grammi – Tutti i lotti fino a scadenza 12/03/2026 – EAN 8003170104471

Focaccina con speck e scamorza affumicata da 80 grammi – Tutti i lotti fino a scadenza 11/03/2026 – EAN 8003170104495

Come spiega la stessa catena della grande distribuzione sui propri canali di informazione, il ritiro precauzionale delle focaccine farcite Conad è scattato il 12 febbraio a seguito di verifiche da parte del produttore che poi ha segnalato una possibile presenza di corpi estranei del componente focaccina. Durante i test di routine sull'alimento, effettuati in autocontrollo su alcune unità a campione del prodotto, infatti, è stata riscontrata la possibile presenza di corpi estranei.

Conad si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato e a scopo cautelativo, invita coloro che fossero in possesso dei prodotti indicati a riportarli al punto di vendita Conad dove sono stati acquistati, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.