Conad richiama filetti di tonno dai propri supermercati: “Presenza di corpi estranei nel prodotto”

La catena di supermercati Conad ha richiamato precauzionalmente un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva per possibile presenza di corpi estranei. Il prodotto può essere restituito in negozio per rimborso o sostituzione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva a marchio Conad. L’avviso, pubblicato dalla catena di supermercati, riguarda la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Al momento si tratta di un richiamo disposto direttamente dal produttore e dal distributore, mentre sul sito del Ministero della Salute non risulta ancora pubblicata una comunicazione ufficiale.

Il provvedimento interessa esclusivamente un lotto ben preciso del prodotto venduto nei punti vendita della catena. Si tratta dei filetti di tonno all’olio di oliva confezionati in vasetti di vetro da 300 grammi. Il lotto coinvolto è identificato dal numero L30 1R, con termine minimo di conservazione (TMC) ottobre 2028 e codice EAN 8003170071889.

Secondo quanto indicato nell’avviso di richiamo, la misura è stata adottata a titolo precauzionale dopo la segnalazione della possibile presenza di corpi estranei. Non vengono però forniti ulteriori dettagli sulla natura del materiale che potrebbe trovarsi nel prodotto.

I filetti di tonno interessati dal richiamo sono stati realizzati dall’azienda Italfish Srl per Conad Società Cooperativa. La produzione avviene nello stabilimento situato presso il Porto de Pesca de Olhão, in Portogallo, identificato con il marchio di riconoscimento PT G2375.

Come avviene in questi casi, il richiamo è stato attivato per ragioni di sicurezza alimentare e riguarda esclusivamente il lotto indicato. Non sono coinvolti altri prodotti della stessa linea o con scadenze differenti.

A scopo precauzionale, Conad invita chi avesse acquistato i filetti di tonno appartenenti al lotto segnalato a non consumarli. Le confezioni possono essere riportate nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. I clienti potranno scegliere tra la sostituzione con un altro prodotto oppure il rimborso dell’importo pagato.