Comune annuncia 11 nuovi autovelox e Fleximan ne abbatte tre in 24 ore: “Gesti ingiustificati” Guerra aperta tra il presunto Fleximan ligure e i Comuni di Vezzano Ligure e Bolano. A pochi giorni dall’annuncio dell’acquisto di undici nuovi velox box per i due Comuni spezzini, infatti, Fleximan ne ha abbattuti tre in 24 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembra guerra aperta ormai tra i Comuni di Vezzano Ligure e Bolano da una parte e il presunto Fleximan ligure dall'altra, la persona o le persone che nelle scorse ore sono passate all'azione abbattendo ben tre postazioni per il rilevamento della velocità nei due centri dello Spezzino. A pochi giorni dall'annuncio dell’acquisto di undici nuovi velox box (sei per Vezzano, cinque per Bolano), infatti, Fleximan in 24 ore ne ha abbattuti tre dei precedenti già installati.

Un fatto che ha destato molto scalpore nei due comuni liguri dove i due sindaci hanno ribadito di voler andare avanti nel controllo ferreo dei limiti di velocità come chiedono gli stessi cittadini. "È un reato oltre che un'azione ingiustificata perché non cambia nulla rispetto ai limiti di velocità già previsti su quelle strade, che vanno rispettati, e tanti cittadini ci chiedono di mettere l'autovelox anche su altre strade" ha dichiarato infatti il sindaco Bolano, Alberto Battilani, dove è stato abbattuto il terzo autovelox.

Lui e il suo omologo di Vezzano, Massimo Bertoni, hanno denunciato il fatto a carabinieri e polizia municipale che ora hanno avviato le indagini. "Sono gesti ingiustificati in quanto rivolti contro strumenti di prevenzione posizionati nel centro urbano. I box sono stati posizionati nei pressi delle due farmacie, nel tratto all'ingresso e all'uscita da Ceparana, quindi in punti importanti, per la sicurezza delle persone" ha agguanto il primo cittadino alla Gazzetta di Spezia, ricordando i molti investimenti fatti di recente dalle due amministrazioni per posizionare la strumentazione per il controllo della velocità.

Lo scorso anno è stato il secondo anno di servizio associato tra i due comuni che ha portato a quasi 11mila verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, di cui oltre 6mila a Bolano e quasi 4.800 a Vezzano. Un impegno primario è stato messo proprio su autovelox e in particolare sui velox box.

Come ha spiegato il Comandante della Polizia Locale di Vezzano e Bolano, quelli presi di mira da Fleximan, posizionati a Buonviaggio, Piano di Valeriano e Ceparana, non sono autovelox ma sono in realtà solo dei contenitori messi in zone strategiche al cui interno poi di volta in volta vengono messe le apparecchiature mobili. "Devono avere un effetto deterrente" ha spiegato il comandante.