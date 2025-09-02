Compra biglietto del Gratta e Vinci da 20 euro e centra premio da 5milioni: giocatore fortunato a Senigallia

Un fortunato giocatore ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha centrato il premio massimo previsto da 5 milioni. È successo a Senigallia, in provincia di Ancona. Si tratta di una delle vincite più alte dell’anno. Il titolare del bar dove è stato comprato il biglietto vincente: “Sono emozionato, mi sembra incredibile”.

Immagine di repertorio.

Ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha centrato il premio massimo previsto da 5 milioni. È successo a Senigallia, in provincia di Ancona. Si tratta di una delle vincite più alte dell'anno.

Il tagliando vincente del Maxi Miliardario New è stato acquistato presso un bar/ricevitoria all’interno del centro commerciale “Il Molino Shopping Center” in via Abbagnano Nicola, 7. Il bar in questione si chiama "Bar Sogno": un nome, una garanzia per il fortunato vincitore che intascherà il sostanzioso premio.

"Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui", ha raccontato Fabio Santilli, titolare del bar ad Agimego. "Il cliente non è passato dal bar, perché per queste cifre ci sono modalità di riscossione specifiche, ma sono felicissimo", ha aggiunto emozionato.

"Questo locale esiste dal 2014, l’ho rilevato nel 2019 e nel 2020 ho introdotto i Gratta e Vinci. È la vincita più alta di sempre qui e sono emozionato solo al pensiero: mi sembra incredibile che 5 milioni siano passati dalle mie mani. Credo molto in questa attività che porto avanti insieme a mia figlia, mi auguro che possano esserci altre vincite importanti”, ha detto ancora.

Come faceva notare il titolare del locale, le vincite superiori ai 10mila euro seguono delle regole particolari. Il tagliando vincente va presentato o inviato all’Ufficio premi Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario 56/D, a Roma, oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

In questo secondo caso, la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Nel 2023, sempre a Senigallia, aveva fatto notizia la storia di Gianluigi, clochard di 47 anni, conosciuto da tutti come ‘Cassano’, che aveva inaspettatamente vinto 37mila euro al Superenalotto. “Vorrei prendere una casa in affitto, la patente e trovare un lavoro. Così da potermi mantenere dopo che saranno finiti i soldi che sono riuscito a vincere”, aveva raccontato.