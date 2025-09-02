Attualità
video suggerito
video suggerito

Compra biglietto del Gratta e Vinci da 20 euro e centra premio da 5milioni: giocatore fortunato a Senigallia

Un fortunato giocatore ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha centrato il premio massimo previsto da 5 milioni. È successo a Senigallia, in provincia di Ancona. Si tratta di una delle vincite più alte dell’anno. Il titolare del bar dove è stato comprato il biglietto vincente: “Sono emozionato, mi sembra incredibile”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
321 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha centrato il premio massimo previsto da 5 milioni. È successo a Senigallia, in provincia di Ancona. Si tratta di una delle vincite più alte dell'anno.

Il tagliando vincente del Maxi Miliardario New è stato acquistato presso un bar/ricevitoria all’interno del centro commerciale “Il Molino Shopping Center” in via Abbagnano Nicola, 7. Il bar in questione si chiama "Bar Sogno": un nome, una garanzia per il fortunato vincitore che intascherà il sostanzioso premio.

"Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui", ha raccontato Fabio Santilli, titolare del bar ad Agimego. "Il cliente non è passato dal bar, perché per queste cifre ci sono modalità di riscossione specifiche, ma sono felicissimo", ha aggiunto emozionato.

Leggi anche
Lotteria Italia 2025-26, al via da oggi la vendita dei biglietti: prezzi e premi della nuova edizione

"Questo locale esiste dal 2014, l’ho rilevato nel 2019 e nel 2020 ho introdotto i Gratta e Vinci. È la vincita più alta di sempre qui e sono emozionato solo al pensiero: mi sembra incredibile che 5 milioni siano passati dalle mie mani. Credo molto in questa attività che porto avanti insieme a mia figlia, mi auguro che possano esserci altre vincite importanti”, ha detto ancora.

Come faceva notare il titolare del locale, le vincite superiori ai 10mila euro seguono delle regole particolari. Il tagliando vincente va presentato o inviato all’Ufficio premi Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario 56/D, a Roma, oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

In questo secondo caso, la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta. 

Nel 2023, sempre a Senigallia, aveva fatto notizia la storia di Gianluigi, clochard di 47 anni, conosciuto da tutti come ‘Cassano’, che aveva inaspettatamente vinto 37mila euro al Superenalotto. “Vorrei prendere una casa in affitto, la patente e trovare un lavoro. Così da potermi mantenere dopo che saranno finiti i soldi che sono riuscito a vincere”, aveva raccontato.

Attualità
321 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
Global Sumud Flotilla verso Gaza: "Se la fermano blocchiamo porto di Venezia"
Hamas respinge il presunto piano di Trump per trasformare Gaza in una Riviera di lusso: "Non è in vendita"
Israele minaccia la Global Sumud Flotilla: "Li tratteremo come terroristi". Lapiccirella: "Noi andiamo avanti"
"L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita dalla Spagna verso Gaza
Portuali genovesi sfidano Israele: “Se perdiamo contatto con la Flotilla, bloccheremo l’Europa”
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza e cosa può succedere
Come seguire la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: è importante avere i dati in tempo reale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views