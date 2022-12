Come sta Benedetto XVI, peggiorano le condizioni del Papa emerito: “Ratzinger si è aggravato” Le ultime notizie sulle condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI, aggravatesi nelle scorse ore: la conferma arriva dal Vaticano in una nota dopo le parole di Papa Francesco che questa mattina ha invitato tutti a pregare per Ratzinger.

A cura di Chiara Ammendola

Joseph Ratzinger

Le condizioni di Ratzinger sono peggiorate. La conferma arriva anche dal Vaticano che, attraverso una nota, ha comprovato le notizie di queste ore circa l'aggravarsi della salute del Papa emerito Benedetto XVI per cui solo questa mattina Papa Francesco ha invitato tutti a pregare.

“In merito alle condizioni di salute del Papa emerito – si legge in un comunicato diffuso stamattina a firma del direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni – per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età”.

Bruni ha poi aggiunto che la "situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici" e che "al termine dell'udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI". Era stato proprio Bergoglio questa mattina a fare luce sulle condizioni di Ratzinger durante l’udienza nell'Aula Paolo VI al termine della quale ha voluto rivolgere un pensiero al suo predecessore.

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto – le sue parole – che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa”. Stando a quanto riportato da Ansa le condizioni del Papa emerito si sarebbero aggravate già nei giorni precedenti al Natale, quando ha iniziato ad accusare in particolare "problemi respiratori".

Sulle condizioni di salute di Ratzinger si è espresso anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI: “Accogliamo l'invito di Papa Francesco che, al termine dell'udienza generale, ha chiesto preghiere per Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si sono aggravate a causa dell'avanzare dell'età”, ha commentato.

Mentre l'arcivescovo di Monaco, Reinhard Marx, ha invitato tutti i fedeli a stringersi in preghiera: “Se il santo Padre Francesco ci dice che dobbiamo unirci in preghiera, lo faremo oggi in modo speciale con le giovani cristiane e i giovani cristiani", ha affermato il cardinale a Bad Toelz, aprendo le giornate diocesane degli "Sternsinger" in Baviera.

Benedetto XVI, classe 1927, è Papa emerito dal 2013. Nel concistoro ordinario dell'11 febbraio di quell’anno annunciò la sua rinuncia al ministero di vescovo di Roma, con decorrenza della sede vacante dalle 20 del 28 dello stesso mese. Papa Francesco, suo successore, fu eletto al quinto scrutinio il 13 marzo 2013.

In questi anni le notizie sull'aggravarsi delle sue condizioni di salute non sono mai state confermate, né nulla è trapelato subito dopo la sua rinuncia. Solo di recente lo scrittore Giorgio Odifreddi ha rivelato che Ratzinger è da diverso tempo ormai afono. “È come una candela, che si consuma lentamente”, aveva detto tempo fa Gaenswein.