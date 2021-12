Colpito dopo lite stradale, Graziano muore in ospedale 10 giorni dopo a Firenze L’uomo, che soffriva già di altre patologie, era stato ricoverato d’urgenza il 17 dicembre scorso quando era stato colpito a seguito di un diverbio stradale a Certaldo.

Sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa di morte di Graziano Lotti, il 56enne deceduto il giorno di Santo Stefano all’ospedale di Careggi a Firenze, dieci giorni dopo essere stato colpito durante una lite stradale a Certaldo. L’uomo, che soffriva già di altre patologie, era stato ricoverato d’urgenza il 17 dicembre scorso poco dopo un diverbio stradale avvenuto alle porte del comune toscano dove risiedeva. Nonostante le cure immediate dei sanitari del 118 e poi dei medici, prima dell’ospedale di Empoli e poi di Firenze, l’uomo non ha mai più ripreso conoscenza.

La lite aveva avuto come scenario un incrocio all’ingresso del paese fiorentino. Il 56enne, al volante della sua vettura, si era scontrato con un altro mezzo. L’incidente non aveva provocato feriti ma dallo schianto ne è nato un diverbio durante il quale una persona ha colpito l’uomo che è caduto ed è rimasto esanime a terra. Graziano Lotti era stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Empoli in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse subito gravi tanto da richiedere il trasferimento all’ospedale di Careggi dove era stato ricoverato in Rianimazione. Col passare dei giorni non è mai migliorato fino al decesso avvenuto domenica scorsa.

Sull’episodio indagano i carabinieri che erano intervenuti anche sul logo dell’incidente. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il momento dell’accaduto e hanno permesso di indentificare la persona che ha colpito Lotti. Finora era indagata per lesioni ma con la morte dell’uomo, l’imputazione sarà più grave. Sarà però l’esame autoptico a stabilire se vi sia correlazioni tra le ferite riportate nel litigio e il decesso del 56enne.