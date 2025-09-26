Cade dal cavallo mentre lavora al maneggio, muore ragazza di 24 anni in un’azienda agricola a Cossato

Una tragedia dalle dinamiche ancora da accertare è avvenuta nella mattinata di oggi, 26 settembre, a Cossato, in una cascina della zona di San Grato, in provincia di Biella. Una ragazza, Carola Dettoma, ha perso la vita.

Una ragazza ha perso la vita questa mattina, venerdì 26 settembre, in un incidente avvenuto all’interno della cascina San Grato, un’azienda agricola che ospita un allevamento di cavalli a Cossato, in provincia di Biella. Si chiamava Carola Dettoma e avrebbe compiuto 24 anni tra pochi giorni. Abitava Lessona, un piccolo comune della zona. Lavorava nello stesso maneggio.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, la giovane si trovava nella struttura per occuparsi di uno degli animali quando si è verificato l’episodio fatale. Al momento non è chiaro se la morte sia stata provocata da un colpo inferto dall’animale, probabilmente di zoccolo, o se la ragazza sia caduta accidentalmente durante le operazioni quotidiane.

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici dello Spresal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per comprendere le circostanze esatte dell’evento e verificare eventuali responsabilità.

