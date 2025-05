Clara Rossignoli scomparsa, parla la figlia: “Su di lei dette tante falsità, non mi aspetto di trovarla viva”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Clara Rossignoli

Continuano le ricerche di Clara Rossignoli, la 79enne di Porto di Legnago scomparsa da oltre un mese dalla sua abitazione. L'ultimo avvistamento risale all'11 aprile, quando la 79enne sarebbe stata vista recarsi in tabaccheria. Da allora, nessuno ha più avuto sue notizie e l'anziana sembra essere sparita nel nulla insieme alla sua borsa e al suo cellulare.

"Sono state dette molte menzogne su di lei: non frequentava brutte persone e non aveva debiti. Io voglio solo la verità e non punto il dito contro nessuno". A parlare è Marta Nardo, la figlia di Clara Rossignoli che in queste settimane ha cercato di mettere in ordine le notizie sulla madre. Secondo alcuni testimoni, infatti, la 79enne avrebbe avuto una serie di debiti e più volte sarebbe stata vista alla Caritas. La donna era anche solita frequentare un bar di Legnago dove, sempre secondo alcuni avventori, avrebbe perso nel gioco d'azzardo buona parte dei suoi soldi.

"Mia mamma avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno il 12 aprile – ha ricordato Nardo -. Quel giorno ho ricevuto una chiamata da mio figlio, mi aveva detto che l'aveva vista uscire di casa venerdì e che poi non era più tornata. Io ho chiesto informazioni in paese sulle voci che sono state diffuse anche a mezzo stampa, ma su di lei sono state dette tante menzogne. Al bar che frequentava mi hanno detto che nessuno l'ha vista e che non andava lì da martedì. Temo che in realtà sia scomparsa da allora".

Anche la Procura avrebbe questo dubbio: diversi testimoni ascoltati dagli investigatori, infatti, avrebbero affermato di non aver più visto la 79enne dopo l'8 aprile. L'informazione è in linea con l'ultimo segnale del telefono dell'anziana, registrato proprio quel giorno. Proprio quel martedì secondo quanto emerso dall'inchiesta, Clara aveva avuto una brutta discussione in casa con il nipote e la compagna.

"Mia mamma era una persona molto abitudinaria, faceva sempre le stesse cose. Se la sua routine si è spezzata martedì allora temo sia scomparsa quel giorno. Ho provato a chiedere spiegazioni a mio figlio, ma con lui è difficile parlare".

Rossignoli viveva in casa con il nipote, la compagna e due pronipoti. "Ho scoperto che faceva i salti mortali per mantenere tutti. Mio figlio non ha un lavoro mentre la compagna ne ha uno saltuario. Sono però certa che non avesse debiti con nessuno e che non fosse malata o sporca come è stato detto. Mi dà fastidio che la sua reputazione sia infangata in questo modo. La sua scomparsa è un grande dolore e non mi aspetto di trovarla viva. Ormai spero almeno nella restituzione del suo corpo. Mi basterebbe questo".