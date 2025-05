video suggerito

Clara Rossignoli scomparsa, parla l'amico: "È successo qualcosa, era lucida e non ha mai pensato al suicidio" Continuano le ricerche della 79enne Clara Rossignoli scomparsa nel Veronese. Parla l'amico del bar: "Non è vero che era innamorata di me e non mi dava soldi, anche se era la persona più generosa del mondo. È successo qualcosa, non si sarebbe mai tolta la vita",

A cura di Gabriella Mazzeo

Continuano le ricerche di Clara Rossignoli, la donna di 79 anni scomparsa l'11 aprile scorso nel Veronese mentre si recava al tabacchino. L'anziana viveva con il nipote e la sua compagna, ma lamentava al telefono con la figlia di essere l'unica fonte di reddito della famiglia. Alcuni testimoni hanno raccontato di "numerosi debiti" della 79enne che sarebbe stata vista più volte mentre faceva la spesa alla Caritas

"Clara era lucida, sapeva bene quello che faceva – ha ricordato un amico della donna a Storie Italiane -. Non ha mai pensato di suicidarsi. Nel portafogli girava con 40-50 euro, anche in zone frequentate da brutte persone. Non girava con 600 euro in tasca, al massimo con 50 euro cambiate, cifre normali". L'amico di Rossignoli ha smentito le notizie apparse sui giornali in merito a un'infatuazione della 79enne per lui e ha spiegato di averla vista l'ultima volta l'8 aprile.

"Le ho detto che il giorno dopo non sarei andato a trovarla perché ero stanco e dopo qualche giorno ho saputo che era sparita. Mi è parso strano perché da due mesi diceva a tutti che aveva organizzato una festa per il suo compleanno: da febbraio diceva che aveva trovato un locale dove invitare quei 4 o 5 amici che aveva".

L'uomo è tornato sulla presunta infatuazione che la donna avrebbe avuto per lui. "Non era innamorata di nessuno, si divertiva in compagnia perché a noi piace ridere e scherzare. Quando arriviamo al bar non parliamo di problemi non vogliamo rotture di scatole, Clara stava molto bene con noi. Ogni tanto è successo che l’accompagnassi a casa, magari quando era tardi, sempre in compagnia della mia fidanzata. L'ultimo giorno che l'ho vista, che è stato martedì, ha voluto camminare a piedi. Lo ha detto in modo molto tranquillo e noi l'abbiamo lasciata andare senza problemi".

Nessuno immaginava che la donna potesse far perdere le sue tracce. "Clara non mi dava neppure soldi come è stato detto, anche se ho avuto qualche difficoltà a volte in passato e lei era generosa come pochi. Non ha mai pensato al suicidio, era molto attaccata al nipotino piccolo e preoccupata per il nipote”.

Durante la trasmissione è intervenuta anche la figlia della 79enne, una delle prime a parlare della scomparsa della donna. "Tutte le cose dette finora sono bugie, io sono convinta sia scomparsa martedì sera in seguito alla lite con mio figlio e mia cognata" ha sottolineato ai microfoni della trasmissione televisiva. "Non punto il dito contro nessuno, ma non mi fermerò finché non saprò la verità – ha detto -. Chiunque sappia qualcosa, anche minima, ce lo faccia sapere anche in privato. Voglio capire cosa è successo a mia mamma".