Città di Castello, si schianta contro un tir: muore ex calciatore 24enne. Stava andando a lavoro A perdere la vita Tommaso Lisetti, mentre andava a lavoro: in passato aveva giocato in alcune squadre a livello dilettantistico. La sua Fiat Panda ha impattato frontalmente con un camion lungo la strada che va da Città di Castello ad Arezzo.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Tommaso Lisetti, aveva 24 anni ed era un ex calciatore della squadra di Monterchi il ragazzo deceduto in seguito a un tremendo incidente stradale, questa mattina, 27 marzo, alle 8.15 vicino a Lerchi, in Umbria.

Il giovane era a bordo di una Fiat Panda quando si sarebbe scontrato frontalmente con un tir lungo la strada che va da Città di Castello ad Arezzo, dove il 24enne stava andando a lavoro – era un aiuto cuoco in un ristorante.

Un impatto molto violento che non ha dato scampo a Tommaso, nonostante l'intervento anche dell'elisoccorso pronto a trasportare il ragazzo in ospedale.

Il conducente del camion, un marchigiano di 46 anni ora sotto choc ma illeso, si stava dirigendo a Città di Castello; le forze dell’ordine hanno ascoltato la sua versione ed effettuato i test di routine per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga.

La strada teatro della tragedia è rimasta chiusa al traffico a lungo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro stradale, ma i disagi alla viabilità ci sono stati per tutta la mattina sia in direzione Città di Castello che verso Arezzo. I rilievi sono stati eseguito della polizia municipale.

La morte di Tommaso Lisetti ha gettato nella costernazione una comunità intera. Appassionato di calcio, ha giocato con alcune squadre dilettantistiche della zona, sia umbre che toscane. La salma del giovane è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria all'ospedale di Città di Castello in attesa del via libera per i funerali, la cui data non è ancora stata decisa.