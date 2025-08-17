Ciclista perde il controllo della bici e cade in un torrente in Trentino: morto il 67enne Piero Scotto

Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, dopo essere caduto con la bici nel torrente Rabbies in Val di Rabbi, in Trentino-Alto Adige. Il 67enne si chiamava Piero Scotto, era originario di Bolzano ma residente a Malè, in Val di Sole. I soccorritori sono intervenuti sul posto ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Immagine Soccorso Alpino.

Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, dopo essere caduto con la propria bici nel torrente Rabbies in Val di Rabbi, in Trentino-Alto Adige.

Il 67enne si chiamava Piero Scotto, era originario di Bolzano ma risiedeva da diverso tempo a Malè, in Val di Sole.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, l'uomo stava pedalando da solo lungo la destra orografica del torrente, in direzione Bolentina, quando, dopo aver perso il controllo del mezzo per cause che sono ancora da chiarire, è caduto nella scarpata che argina il corso d'acqua.

Dopo aver battuto verosimilmente la testa, è finito in acqua. A lanciare l'allarme, intorno alle 16.00, sarebbero stati alcuni passanti che hanno trovato la bicicletta a terra e avvistato il corpo inerme del 67enne nel torrente. Hanno fatto partire la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 e la macchina dei soccorsi.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto l'intervento dell'elicottero, mentre otto soccorritori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto via terra il luogo dove è avvenuto l'incidente, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre gli operatori, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l'arrivo dell'elicottero con a bordo il nucleo sommozzatori di Trento e l'equipe medica d'urgenza.

L'uomo è stato quindi estratto dall'acqua del torrente e portato a riva, dove l'elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria.

I tentativi di rianimazione, purtroppo, si sono rivelati vani e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma del 67enne è stata spostata nella camera mortuaria a Rabbi.