Chiusura centralizzata blocca bimbo di 2 anni nell’auto al sole, passanti si mobilitano e gli agenti lo salvano

L’incidente a lieto fine a Cittadella, in provincia di Padova, dove una pattuglia della della polizia locale ha deciso di intervenire subito rompendo il finestrino e mettendo in salvo il piccolo.

Momenti di paura per un bambino di soli 2 anni rimasto accidentalmente bloccato nell’auto della mamma parcheggiata al sole dopo che la chiusura centralizzata si è attivata con le chiavi all’interno. L’episodio a Cittadella, in provincia di Padova, dove fortunatamente l'intervento tempestivo, prima dei passanti e poi degli agenti della polizia locale, ha permesso di tirare fuori il piccolo sano e salvo prima che la vettura divettasse rovente.

L’episodio venerdì pomeriggio a Borgo Bassano mentre il sole era ancora alto nel cielo e il caldo intenso. La madre del piccolo, una 30enne del posto, ha inavvertitamente lasciato le chiavi dentro la vettura chiudendo le portiere che pochi secondi dopo si sono bloccate per l’attivazione della chiusura centralizzata. Dopo il comprensibile iniziale momento di panico, la donna ha cercato di richiamare l’attenzione di passanti e presenti che si sono immediatamente mobilitati.

Mentre venivano allertati i servizi di emergenza, molti cittadini si sono adoperati come meglio potevano ad esempio schermando i vetri con oggetti di fortuna come pezzi di cartone. L’auto era ferma a poche centinaia di metri dalla sede del distaccamento dei vigili del fuoco ma per sfortuna la squadra locale era già impegnata in un altro intervento lontano e dalla centrale operativa è stata inviata una squadra da un altro distaccamento ma con tempi di intervento più lunghi.

Nel frattempo il bimbo nell’auto ha iniziato ad agitarsi e a piangere, così si è deciso di intervenire subito. Sul posto infatti nel frattempo era intervenuta una pattuglia della Polizia locale che era di passaggio ed è stata fermata dai passanti. Vista la situazione, gli agenti hanno deciso di intervenire immediatamente rompendo il deflettore posteriore dell’auto, stando attenti a evitare che il vetro colpisse il piccolo, ed aprendo così infine le portiere con il sollievo di tutti i presenti.

La mamma ha potuto così riabbracciare il piccolo sano e salvo che, a parte il grande spavento, è risultato completamente illeso. Per lui non è stato necessario nessun intervento sanitario e si è calmato dopo le coccole della madre.