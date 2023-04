Chiuso fuori casa, tenta di entrare arrampicandosi sull’ascensore ma cade: 50enne in gravi condizioni L’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, dopo essere precipitato mentre cercava di entrare in casa sua.

Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, dopo essere precipitato mentre cercava di entrare in casa sua a Savona. Il grave incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì quando l’uomo è rincasato ma si è accorto di essere rimasto chiuso fuori casa senza chiavi.

Secondo quanto ricostruito finora, il cinquantenne avrebbe cercato, autonomamente e senza chiedere aiuto, un modo per entrare comunque nella propria abitazione, un alloggio con mansarda. Per farlo ha pensato di passare dall'esterno attraverso una finestra del sottotetto. In pratica voleva rompere il vetro dell’infisso posto in alto ma per raggiungerlo ha dovuto prima arrampicarsi sul tetto dell’ascensore del palazzo.

Una volta sul tetto dell’ascensore, però, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e precipitando sul pianerottolo sottostante. Un volo di circa sei metri nel quale ha riportato ferite gravi. L’allarme, con una telefonata ai numeri di emergenza, è partito intorno alle 18.30 di ieri quando sul posto sono stati fatti confluire i sanitari del 118, intervenuti con l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca savonese, e i vigili del fuoco, accorsi con diverse squadre e anche un’autoscala.

Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato poi trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Nella caduta il cinquantenne avrebbe riportato un trauma cranico e diversi traumi importanti, con fratture a gambe e bacino. Sul luogo dell’accaduto, un palazzo di via Milano, sono accorsi anche gli agenti della polizia di stato ma non c’è alcun dubbio sulla dinamica accidentale dei fatti.