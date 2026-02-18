Attualità
Chiusa a Palermo la palestra del noto influencer Eros Luxor: “Era totalmente irregolare”

Chiusa a Palermo la palestra dell’influencer Eros Luxor. I Carabinieri e Polizia Municipale hanno scoperto gravi irregolarità, zero sicurezza, ed elevato multe per 12mila euro.
A cura di Maria Neve Iervolino
Immagine

Chiusa la palestra del noto influencer Eros Di Maio, noto sui social come Eros Luxor nel cuore di Palermo. L'attività è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione Oreto, insieme al personale della Polizia Municipale, e l'hanno chiusa dopo aver accertato che operava "in assenza di ogni autorizzazione".

La palestra, secondo quanto fatto sapere dai Carabinieri, operava in una situazione di totale irregolarità: "Nessuna norma di sicurezza rispettata, documenti verosimilmente falsi e autorizzazioni inesistenti".

Durante l'ispezione sono state denunciate tre persone, di 32, 40 e 50 anni, i quali avrebbero esibito "atti con  dati non veritieri". La struttura infatti era priva del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e del  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): violazioni gravi che hanno portato al sequestro dell'intero locale e di tutta l'attrezzatura sportiva.

Non solo sicurezza zero: la palestra operava in modo completamente irregolare anche sul piano  commerciale e professionale. È stato accertato che un istruttore lavorava in assenza del  titolo abilitativo e che, la struttura era priva di autorizzazione sia per l'attività sportiva che per la  vendita di alimenti al suo interno, mancando anche la figura tecnica che è obbligatoria per legge.

Il bilancio finale dell'operazione è di 12.000 euro di sanzioni amministrative e il sequestro completo della struttura. "Un risultato che tutela la sicurezza pubblica e la concorrenza leale verso chi gestisce centri sportivi  nel pieno rispetto delle regole", hanno sottolineato i militari.

Immagine
Attualità
