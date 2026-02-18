Chiusa a Palermo la palestra del noto influencer Eros Luxor: “Era totalmente irregolare”

Chiusa a Palermo la palestra dell’influencer Eros Luxor. I Carabinieri e Polizia Municipale hanno scoperto gravi irregolarità, zero sicurezza, ed elevato multe per 12mila euro.

Chiusa la palestra del noto influencer Eros Di Maio, noto sui social come Eros Luxor nel cuore di Palermo. L'attività è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione Oreto, insieme al personale della Polizia Municipale, e l'hanno chiusa dopo aver accertato che operava "in assenza di ogni autorizzazione".

La palestra, secondo quanto fatto sapere dai Carabinieri, operava in una situazione di totale irregolarità: "Nessuna norma di sicurezza rispettata, documenti verosimilmente falsi e autorizzazioni inesistenti".

Durante l'ispezione sono state denunciate tre persone, di 32, 40 e 50 anni, i quali avrebbero esibito "atti con dati non veritieri". La struttura infatti era priva del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): violazioni gravi che hanno portato al sequestro dell'intero locale e di tutta l'attrezzatura sportiva.

Non solo sicurezza zero: la palestra operava in modo completamente irregolare anche sul piano commerciale e professionale. È stato accertato che un istruttore lavorava in assenza del titolo abilitativo e che, la struttura era priva di autorizzazione sia per l'attività sportiva che per la vendita di alimenti al suo interno, mancando anche la figura tecnica che è obbligatoria per legge.

Il bilancio finale dell'operazione è di 12.000 euro di sanzioni amministrative e il sequestro completo della struttura. "Un risultato che tutela la sicurezza pubblica e la concorrenza leale verso chi gestisce centri sportivi nel pieno rispetto delle regole", hanno sottolineato i militari.