Chioggia, auto sbanda e finisce nel canale: morti due giovani, si cerca un ragazzo disperso Drammatico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica mattina: due giovani ventenni sono deceduti nell'impatto mentre un terzo è stato ferito gravemente. Sul posto i soccorritori però sono alla ricerca di un quarto giovane disperso dopo che l'unico sopravvissuto avrebbe fatto riferimento a quattro persone.

A cura di Antonio Palma

Tragedia oggi a Chioggia, nel Veneziano, dove una vettura con alcuni giovani a bordo ha sbandato ed è uscita fuori strada precipitando in un canale dove si è schiantata capovolgendosi. Drammatico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica mattina: due giovani ventenni sono deceduti nell'impatto mentre un terzo è stato ferito gravemente. Sul posto i soccorritori però sono alla ricerca di un quarto giovane disperso dopo che l'unico sopravvissuto avrebbe fatto riferimento a quattro persone prima di essere trasportato in ospedale.

La tragedia è avvenuta intorno alle 7 di oggi, domenica 28 luglio in via Lungo Adige a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia. Per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura con un gruppo di ragazzi, una bmw nera, è andata fuori strada all'altezza di un ponticello finendo nel canale sottostante dove si è schiantata completamente capovolta.

Drammatiche le immagini che si sono presentate ai primi soccorritori giunti sul posto. Le foto diffuse dai vigili del fuoco accorsi sul posto mostrano la vettura capovolta, parzialmente immersa in acqua, che fortunatamente in quel momento era bassa, e incastrata tra gli alberi. Nonostante l'intervento immediato di tre squadre dei vigili del fuoco e del personale medico del Suem 118, accorso anche con l’elisoccorso, per due degli occupanti del veicolo purtroppo non c'è stato nulla da fare. I decessi purtroppo riguardano due giovani intorno ai vent’anni.

Un altro giovane invece riuscito a salvarsi miracolosamente anche se ferito gravemente. Estratto dal mezzo e soccorso, sarebbe stato lui a riferire ai soccorritori che nella macchina erano in quattro. Mentre veniva trasportato in ospedale per le cure del caso, sul posto quindi sono scattate le ricerche del disperso che però finora non hanno dato esito. Da Venezia sono stati fatti arrivare sul posto gli esperti del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.