video suggerito

Tredicenne disperso nel fiume Tanaro, ricerche in corso a Verduno: era in escursione con gli amici Sono in corso a Verduno, in provincia di Cuneo, le ricerche di un ragazzo di 13 anni segnalato come disperso nel fiume Tanaro. Dalle ore 13 sono impegnati nelle operazioni i Vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori fluviali e due elicotteri provenienti dai reparti volo della Lombardia e del Piemonte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni (Foto Twitter).

Sono in corso a Verduno, in provincia di Cuneo, le ricerche di un ragazzo di 13 anni segnalato come disperso nel fiume Tanaro. Dalle ore 13 sono impegnati nelle operazioni i Vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori fluviali e due elicotteri provenienti dai reparti volo della Lombardia e del Piemonte.

Secondo quanto si legge sul Corriere Torino, appena è scattato l'allarme sono state mobilitate le squadre di soccorso del Saf intervenute anche con due elicotteri (un velivolo dei Vigili del fuoco è decollato dalla base di Torino) e un gommone.

La zona è stata inoltre sorvolata da due elicotteri Drago dei Vigili del Fuoco arrivati da Torino e da Varese. Sul posto sono anche presenti pattuglie dei Carabinieri del Comando di Bra.

Leggi anche Escono per battuta di pesca in barca poi spariscono: si cercano due fratelli di 20 e 24 anni in mare a Olbia

Stando a quanto riporta l'edizione torinese del quotidiano, sembra che il ragazzo fosse insieme a un gruppo di coetanei, tutti residenti nel Braidese, che questa mattina si erano recati nella zona per un’escursione.

Raggiunta un’ansa del fiume nella quale è possibile fare il bagno sono entrati in acqua e, improvvisamente, il 13enne è scivolato nel Tanaro. A quanto si apprende, sarebbero stati proprio gli amici a lanciare l’allarme.

Le ricerche sono subito scattate ma procedono con difficoltà a causa dell'alto livello delle acque, rese anche torbide dalle piogge dei giorni scorsi.

In aggiornamento.