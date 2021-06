in foto: Immagine di repertorio.

Doveva essere una serata all'insegna del divertimento, invece si è trasformata in tragedia per un gruppo di amici piemontesi. Una di loro, una ragazza di 21 anni, Iris Caiola, è morta in seguito ad un terribile incidente verificatosi intorno alle 23.30 di ieri in via Madonna della Scala a Chieri. La ragazza viaggiava con altri tre amici a bordo di una Citroën C2, quando, per cause ancora in via di accertamento, il conducente, un 24enne di Chieri, ha perso il controllo del mezzo e la vettura è finita nel canale di scolo delle acque adiacente alla strada, schiantandosi poi con violenza contro le griglie di protezione del cantiere del vicino cimitero e ribaltandosi. I tre ragazzi sono riusciti a uscire da soli dalla macchina e a dare l’allarme. Hanno anche provato a chiamare Iris mentre erano ancora sotto choc, che invece era rimasta incastrata nell’abitacolo ma per lei non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli altri tre se la sono cavata con qualche lesione, anche se due di loro, entrambi 22enni, sono ricoverati in ospedale come riporta la stampa locale, ma nessuno dei due in pericolo di vita. Il traffico è stato ripristinato tre ore dopo l’incidente. Sulla dinamica di quanto successo sono in corso le indagini dei carabinieri di Cambiano, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro. "Una tristissima notizia mi ha spezzato il cuore – ha scritto sui social la consigliera comunale Rachele Sacco -. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ad Alfredo e alla sua famiglia per la perdita della loro amata figlia". Tanti altri i messaggi di cordoglio lasciati per la ragazza su Facebook e per i suoi genitori.