Chiede un passaggio in auto a un anziano che lo violenta minacciandolo con una pistola Un uomo di 70 anni è accusato di aver violentato un giovane che gli aveva chiesto un passaggio in auto. L’anziano, che aveva minacciato la vittima con una pistola, è ora a processo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Gli ha chiesto un passaggio e poi, una volta in auto, quell'uomo di 70 anni che conosceva di vista avrebbe tentato un approccio fisico prima di minacciarlo con una pistola e costringerlo a un rapporto sessuale. La vittima è un giovane originario del Ghana e residente in Vallesina. È stato lui, dopo essere riuscito a fuggire, a lanciare l'allarme denunciando il tutto alle forze dell'ordine.

Ora, a distanza di quattro anni, l'anziano è finito in tribunale, a processo con l'accusa di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, portate avanti dai carabinieri di Jesi, i fatti si sarebbero svolti nel febbraio 2018 quando il giovane ha chiesto un passaggio al 70enne per raggiungere Ancona.

Durante il trasporto però l’anziano avrebbe provato a palpeggiarlo, prima di fermare l'auto in una zona appartata a Castelferretti. Lì avrebbe estratto una pistola per obbligarlo ad avere un rapporto sessuale con lui.

Tra i due sarebbe nata una colluttazione finita con il giovane che riuscito a sbarazzarsi della pistola per poi fuggire. L’anziano lo avrebbe raggiunto e lo avrebbe convinto a tornare in auto per portarlo fino ad Ancona. A questo punto, spaventato, il giovane avrebbe sterzato facendo finire la vettura fuori strada. Da qui la fuga.

La denuncia alle forze dell'ordine ha permesso di individuare l'assalitore. I militari sono riusciti a risalire alle generalità dell’uomo perché tra i due c’era stato uno scambio di numeri di cellulare. Ora il processo che farà luce sulla vicenda. Intanto in casa dell'anziano è stata sequestrata una pistola.