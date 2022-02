Chiamato per una corsa, tassista si ritrova ad aiutare cliente a partorire in casa a Bologna “Pensavo avesse bisogno di una mano per caricare le valigie nel bagagliaio” ha spiegato il protagonista della storia, Fabrizio Rossi, tassista 28enne.

A cura di Antonio Palma

Chiamato per quella che sembrava una normale corsa, una tassista si è ritrovato ad aiutare una cliente a partorire in casa, è accaduto a Bologna dove una tranquilla domenica di lavoro si è rivelata una giornata da non dimenticare più. Protagonista della storia Fabrizio Rossi, un tassista 28enne della Cotabo, la cooperativa di taxi di Bologna, che si è trovata così a fare venire al mondo un piccolo in casa di sconosciuti. Erano circa le 13.30 di domenica quando il enne ha risposto a una chiamata del radiotaxi nei pressi dell’ospedale Maggiore. Al suo arrivo sul posto un uomo gli ha indicato di seguirlo in casa a gesti perché non parlava italiano. "Pensavo avesse bisogno di una mano per caricare le valigie nel bagagliaio" ha spiegato il tassista al Corriere di Bologna. Poco dopo però l'incredibile sorpresa, davanti a lui una donna che stava per partorire e non ha resistito oltre.

I parenti infatti volevano portarla in ospedale col taxi ma il piccolo aveva troppa fretta di nascere e così tra i primi ad accoglierlo ha trovato il tassista e una vicina di casa che era accorsa. "L'abbiamo portata in camera. Giusto il tempo di sedersi sul letto ed è uscito il bambino. È nato in pochi minuti. Una scena che neanche nei film avrei immaginato. Devo ancora metabolizzare" ha ammesso il 28enne che poi ha subito chiamato il 118 che lo ha guidato nelle prime manovre sul piccolo prima dell'arrivo dell'ambulanza che infine lo ha preso in carico. Sorpreso e ancora emozionato dalla singolare esperienza, il giovane tassista non ha voluto nemmeno essere ricompensato per la corsa che il padre del piccolo si era offerto di pagare. Per il suo comportamento riceverà però un riconoscimento al merito della cooperativa di taxi, così come confermato dal presidente della Cotabo che ha commentato: "Di storie di tassisti ne ho sentite centinaia, ma questa mi mancava".