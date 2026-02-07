Chiama l’ascensore, apre le porte ma non c’è la cabina: donna precipiata nel vuoto in Salento

A Parabita, in Salento, una donna di 72 anni è precipitata per circa tre metri nel vano dell’ascensore del suo condominio. Soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Gallipoli con sospetta frattura al femore.

immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina a Parabita, in provincia di Lecce: una donna di 72 anni è precipitata nel vano dell’ascensore del suo condominio in via Torino. La pensionata, residente al primo piano dello stabile indipendente su due livelli, aveva chiamato l’impianto per scendere al piano terra, ma non si era accorta che la cabina era rimasta ferma al piano inferiore. Varcando la soglia, la donna è caduta per circa tre metri, riportando diverse fratture, tra cui una sospetta rottura del femore.

L’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando la 72enne è riuscita a contattare i familiari tramite cellulare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, i carabinieri della stazione di Parabita e del Norm di Casarano e il personale del 118. Con l’ausilio di una scala, i pompieri hanno recuperato la donna dal vano dell’ascensore e l’hanno affidata ai soccorritori sanitari, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale “Sacro Cuore Gesù” di Gallipoli per gli accertamenti e le cure necessarie.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’ascensore era stato installato alcuni anni fa, in parte per agevolare gli spostamenti del marito della donna, affetto da problemi di salute. Al momento dell’incidente, la 72enne era sola in casa. I vicini hanno assistito alle prime fasi dell’evento e hanno contribuito ad allertare i soccorsi.

Le indagini sono coordinate dalla pm di turno Francesca Miglietta. L’ascensore è stato posto sotto sequestro per consentire accertamenti tecnici finalizzati a verificare le cause del malfunzionamento. Al momento non sono state riscontrate responsabilità esterne, mentre la donna resta ricoverata per le fratture riportate, con condizioni stabili, sebbene con dolore intenso per la sospetta frattura al femore.