Chi sono le vittime dell’incidente in A1: i volontari Gianni Trappolini e Giulia Santoni avevano 56 e 23 anni

Due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini, Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, e un paziente che viaggiava in ambulanza con loro sono le tre vittime del drammatico incidente avvenuto lunedì 4 agosto sull’A1, tra Arezzo e Valdarno. Il Coordinamento delle Misericordie fiorentine: “Morti mentre portavano aiuto”.

Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23.

Due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini e un paziente che viaggiava in ambulanza con loro sono le tre vittime del drammatico incidente avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 4 agosto, sull’A1, tra Arezzo e Valdarno.

I due volontari deceduti si chiamavano Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23. Viaggiavano sul retro dell'ambulanza insieme al paziente, di cui non sono state rese note le generalità. A quanto si apprende, l'uomo era un dipendente della Misericordia di Terranuova Bracciolini, mentre la vittima più giovane faceva il servizio civile.

Stando a una prima ricostruzione, l'autista di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo effettuando un salto di carreggiata, invadendo la corsia opposta e travolgendo i veicoli in arrivo. Coinvolti, oltre al tir, anche un caravan, tre auto e l'ambulanza su cui viaggiavano le tre vittime. Quindici i feriti, tra cui il conducente del camion in gravissime condizioni.

Il Coordinamento delle Misericordie fiorentine ha espresso cordoglio per le vittime del tragico incidente decedute "mentre erano in servizio, mentre portavano aiuto", si legge in un post pubblicato sui social.

"Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine si stringe con commozione attorno alle famiglie, alla comunità di Terranuova e a tutti i confratelli e le consorelle colpiti da questo dolore. – prosegue – Non li dimenticheremo. Li porteremo con noi, in ogni servizio, in ogni gesto di cura".

"Esprimo il più profondo cordoglio della regione Toscana ai familiari delle vittime e rivolgo un pensiero commosso ed un abbraccio a tutta l'organizzazione della Misericordia di Terranuova Bracciolini, così pesantemente colpita da questa tragedia", è il commento del governatore Eugenio Giani.

"Non ci sono parole che possono accompagnare. Solo lacrime. Giulia e Gianni, persone splendide che vivevano la quotidianità come servizio agli altri. Un dolore infinito. Ci stringiamo attorno ai familiari, alle persone vicine e alla Misericordia di Terranuova", scrive invece il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni.

"Una comunità profondamente ferita e addolorata che nutre un bene infinito verso di loro. – aggiunge il primo cittadino – Le nostre condoglianze per tutte le persone che hanno perso la vita in questo terribile incidente e il nostro sostegno a tutti coloro che sono rimasti feriti".