Chi sono le tre vittime dell'incidente a Siracusa: braccianti, tornavano da una giornata nei campi Si chiamavano Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Pellegriti, 56, e Salvatore Lanza, 54. Erano tutti e tre di Adrano, in provincia di Catania, e stavano rincasando dopo una giornata di duro lavoro in un agrumeto.

A cura di Biagio Chiariello

Erano tutti e tre braccianti agricoli, originario di Adrano, in provincia di Catania, e stavano tornando dal lavoro le vittime dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 17 marzo, sulla statale 194, la già tristemente nota Ragusa-Catania, nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini (Siracusa). Si chiamavano Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Pellegriti, 56, e Salvatore Lanza, 54.

L'impatto frontale tra il pulmino a nove posti sul quale viaggiavano e un camion, ha provocato anche il ferimento di sette persone, quattro delle quali versano in gravi condizioni. Tre sono state trasportati in ospedale a Caltagirone, due a Lentini e altri due al San Marco e al Cannizzaro di Catania. Molte di queste, come le vittime, erano impiegate per una ditta di Ardano nella raccolta delle arance a Francofonte.

A perdere la vita praticamente sul colpo sono stati Pellegriti e Lanza: i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Rosario, invece, è stato estratto ancora vivo dalle lamiere del mezzo su cui viaggiava con le altre due vittime, ma è morto durante il trasporto in ospedale.

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto per le vittime dell'incidente, sospendendo ogni evento pubblico fino alle esequie. Ha espresso solidarietà alle famiglie e si è messo in contatto con gli ospedali di Catania, Lentini e Caltagirone, dove sono stati ricoverati i feriti, alcuni in condizioni gravi. Mancuso ha ribadito il sostegno dell'Amministrazione comunale alle famiglie e invitato tutta la città a unirsi in questo momento di dolore. "È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore" ha aggiunto.