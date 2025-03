video suggerito

Siracusa, scontro frontale tra un bus e un camion: morti 3 operai, altri 7 feriti, 4 sono gravi Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi lungo la strada Statale 194 nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. A bordo di un furgone da nove posti viaggiavano operai e braccianti. Tre di loro sono morti, altri sette sono feriti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sulla Statale 194 nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa, dove intorno alle 14 di oggi si è verificato un drammatico incidente stradale. Un impatto frontale tra un pulmino a nove posti e un camion ha causato la morte di tre persone, tutte originarie di Adrano, e il ferimento di altre sette, quattro delle quali versano in gravi condizioni. A perdere la vita sono stati Rosario Lucchese, di 18 anni, Salvatore Lanza di 54 anni e Salvatore Pellegriti di 56.

Stando a una prima ricostruzione, il pulmino trasportava un gruppo di braccianti agricoli e operai, il più giovane dei quali aveva 18 anni. I lavoratori stavano facendo ritorno a casa dopo una giornata nei campi di agrumi a Francofonte. Lo scontro – per cause ancora da accertare – è avvenuto in contrada Cannellazza.

Il conducente del camion avrebbe riportato delle fratture mentre quello del van sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti negli ospedali più vicini, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

La Statale 194 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti. Le autorità stanno indagando sulle possibili cause dello scontro, non escludendo l’ipotesi di una distrazione o di un possibile malore alla guida.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO