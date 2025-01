video suggerito

Chi erano Pietro Satta e Maurizio Rossi, le vittime dell'incidente con la barca al largo dell'Isola Rossa Sono Pietro Satta e Maurizio Rossi, di 48 e 72 anni, le vittime dell'incidente in barca avvenuto al largo dell'Isola Rossa. Satta era un noto ristoratore tra Sassari e Alghero, mentre il 72enne era originario della Liguria e aveva una casa nel nord della Sardegna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Pietro Satta e Maurizio Rossi

Avevano 48 e 72 anni le vittime dell'incidente avvenuto al largo dell'Isola Rossa, nel nord della Sardegna. Pietro Satta, di Sassari, e Maurizio Rossi, 72enne originario della Liguria, sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'imbarcazione che si è ribaltata. I due erano usciti nelle prime ore del mattino per una battuta di pesca a bordo di una piccola barca.

L'imbarcazione si è capovolta e i due sono rimasti incastrati. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati sul posto con la motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres.

Pietro Satta, per tutti Lillo, era un ristoratore molto noto a Sassari e Alghero e aveva 48 anni. L'uomo era in barca con l'amico ligure di 72 anni, Maurizio Rossi, proprietario di una casa nel nord Sardegna dove trascorreva le vacanze, non solo d'estate.

Satta e Rossi si conoscevano da tempo ed erano amici. Il 48enne era titolare del ristorante L'Osteria de' mercati, nel centro storico di Sassari. Fino a poco tempo fa, gestiva anche un ristorante ad Alghero, La Ginqueta.

Le due vittime condividevano una grande passione per la pesca e quanto potevano salivano su una barca per arrivare al largo. L'imbarcazione era lunga 12 metri e si è capovolta davanti alla spiaggia di Marinedda, forse dopo aver urtato le rocce. Ad aver lanciato l'allarme sono state alcune persone che hanno visto l'incidente. La prima chiamata al 112 è arrivata dopo le 12.30.

I sub si sono immersi e hanno raggiunto la barca per prestare soccorso, ma ormai non c’era più nulla da fare per i due amici.

Le autorità hanno escluso che nell'incidente siano state coinvolte altre persone, anche se le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire.Sono in corso anche verifiche su eventuali fenomeni di inquinamento che il capovolgimento dell'imbarcazione potrebbe aver provocato.