video suggerito

Barca si capovolge, morti due pescatori nel nord della Sardegna: l’allarme lanciato dalla spiaggia Tragico incidente in mare nel nord-ovest della Sardegna, dove due pescatori sono morti al largo dell’isola Rossa. La loro imbarcazione da diporto, lunga 12 metri, si è capovolta davanti alla spiaggia di Marinedda. A lanciare l’allarme sono state alcune persone che dalla spiaggia hanno assistito alla scena. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Un tragico incidente in mare è avvenuto oggi, sabato 25 gennaio, nel nord-ovest della Sardegna. Due pescatori sono morti al largo dell'isola Rossa, dove la loro imbarcazione da diporto, lunga 12 metri, si è capovolta davanti alla spiaggia di Marinedda.

Intorno alle 12.30 alcune persone presenti sulla spiaggia hanno lanciato l'allarme. Dei sub, pescatori sportivi, si sono poi immersi e hanno raggiunto la barca per tentare di prestare soccorso.

Ma hanno solo potuto avvistare i corpi dei due uomini, che non sono stati ancora identificati. I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno estratto prima un corpo, mentre il recupero dell'altra salma è ancora in corso.

Leggi anche Tragico schianto tra auto e camion: due ventenni morti nella vettura accartocciata a Canosa

Nel frattempo si è mobilitato anche l'apparato dei soccorsi con l'elisoccorso, i Vigili del fuoco (anche con l'elicottero Drago) e la capitaneria di porto di Porto Torres, che coordina le operazioni di recupero, anche per escludere che nell'incidente, di cui non sono chiare le cause, siano coinvolte altre persone.

Al momento sono in corso verifiche su eventuali fenomeni di inquinamento che il capovolgimento dell'imbarcazione potrebbe aver provocato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Valledoria, al comando di Francesco Colapietra.

Secondo quanto ricostruisce l'Unione Sarda, i due sarebbero rimasti incastrati all'interno della loro imbarcazione durante una battuta di pesca sportiva durante la notte. La loro barca si sarebbe ribaltata dopo essersi incagliata sulla scogliera, in prossimità della spiaggia.

In aggiornamento.