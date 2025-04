Escono per battuta di pesca in barca poi spariscono: si cercano due fratelli di 20 e 24 anni in mare a Olbia

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Due giovani di Olbia, di 24 e 20 anni, risultano dispersi da ieri notte in mare, dopo che erano usciti in mare nella mattinata per una battuta di pesca a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo. A quanto riporta la stampa locale, si tratterebbe di due fratelli.

La Sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha ricevuto nella tarda serata una segnalazione da parte di familiari dei due ragazzi, in particolare dalla compagna di uno dei due, preoccupata per il mancato rientro a casa. La Capitaneria di Olbia ha attivato immediatamente le ricerche e contemporaneamente è stata disposta l'uscita in mare di tutti i mezzi navali disponibili sia di Olbia che di Golfo Aranci e richiesto anche l'intervento di un elicottero, decollato dalla base Nucleo aeromobili della Guardia Costiera di Decimomannu.

Sino alla notte le ricerche non hanno dato esito e sono riprese questa mattina nell'intero specchio acqueo del Golfo di Olbia, Golfo Aranci e Area Marina protetta. Al momento, dunque, le ricerche avvengono sia per mare, in una zona piuttosto ampia che arriva fino a Golfo Aranci, sia via terra.

Nel corso della giornata di ieri, le condizioni meteorologiche in quel tratto di mare non sono state buone. I telefonini dei due fratelli hanno agganciato per l'ultima volta una cella telefonica intorno alle 16. Poi più niente. Questa mattina intorno alle 7 pare fosse stato effettuato un avvistamento ma si è trattato di un falso allarme.