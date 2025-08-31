Chi erano Massimiliano e Simona Monticone, papà e figlia 18enne morti in un incidente con l’ultraleggero

Massimiliano e Simona Monticone, 49 e 18 anni, sono le due vittime del tragico incidente aereo avvenuto nella mattinata di sabato 30 agosto nelle campagne del Vercellese, tra Lamporo e Livorno Ferraris. Papà e figlia erano a bordo di un ultraleggero che è precipitato in un campo di riso. La Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dello schianto.

Simona e Massimiliano Monticone, 49 e 18 anni.

Massimiliano e Simona Monticone, 49 e 18 anni, sono le due vittime del tragico incidente aereo avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 30 agosto, nelle campagne del Vercellese, tra Lamporo e Livorno Ferraris.

Papà e figlia erano a bordo di un ultraleggero che, per motivi ancora da chiarire, è precipitato al suolo finendo in un campo di riso. Entrambi sono morti sul colpo. Ora la Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per appurare le cause dello schianto e capire se si sia trattato di un guasto all'aeromobile, un'avaria al motore o un errore umano.

I magistrati cercheranno di stabilire anche chi aveva i comandi dell'aereo al momento dell'incidente. Sui due corpi, portati alle camere mortuarie dell'ospedale S.Andrea di Vercelli, saranno effettuate le autopsie.

Padre e figlia, uniti dalla passione per il volo, erano residenti ad Alessandria. Il 49enne, ex pilota dell'Aeronautica Militare, lavorava nel centro radar Enav all'aeroporto di Milano Linate. La 18enne invece era studentessa del liceo linguistico ‘Eco' di Alessandria.

Conosciuto in città anche Giuseppe Monticone, padre e nonno delle vittime, da anni portavoce del Comitato Alluvionati e anima della pagina d'informazione ‘Svegliati Alessandria'.

Per il Capodanno Alessandrino, in programma oggi, domenica 31 agosto, è stato cancellato il brindisi delle 12, mentre quello della prossima mezzanotte è stato sostituito con un minuto di silenzio per ricordare le due vittime.

"La tragedia ha colpito tutta Alessandria. L'amministrazione comunale e tutta la città intendono far sentire la propria vicinanza alla famiglia", ha spiegato il sindaco Giorgio Abonante.

"Oggi abbiamo appreso una notizia che mai avremmo voluto ricevere, Simona non c’è più. Un incidente durante un volo con suo papà, l’attività che più amava oltre alla pallavolo, se l’è portata via", si legge in un post pubblicato ieri sulla pagina Facebook della Virtus Alessandria Pallavolo, la squadra in cui giocava la vittima più giovane.

"Simona non era solo il libero della nostra Prima Divisione, era soprattutto la compagna che ognuno vorrebbe avere al suo fianco. Sempre con il sorriso, sempre disponibile, in campo e fuori. – aggiunge – Questo di lei continuerà ad accompagnarci, questo è stato il suo più grande insegnamento: giocare senza mai arrendersi, ma sempre con il sorriso, con la luce negli occhi".

"Il Consiglio Direttivo, tutte le sue compagne, lo staff tecnico e dirigenziale della VIRTUS si stringono con affetto alla famiglia Monticone per la perdita di Simona e Massimiliano. Per sempre una di noi".