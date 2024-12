Chi erano Ilaria Gallone e Francesco Giumentaro, i due fidanzati morti nell’incidente di Francavilla Fontana

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Ilaria Gallone e Francesco Giumentaro – Foto Facebook

Si chiamavano Ilaria Gallone, 24 anni, e Francesco Giumentaro, 25, i due giovani fidanzati morti nell'incidente stradale avvenuto all'alba di lunedì 9 dicembre nella zona industriale di Francavilla Fontana, nel Brindisino.

Le salme della 24enne e del 25enne sono state restituite ai familiari e oggi, martedì 10 dicembre, si svolgeranno i funerali: nella chiesa della Croce di Francavilla Fontana quello del giovane, nella chiesa del Sacro Cuore di Latiano ci sarà la funzione per la ragazza.

In base a quanto è stato ricostruito e per cause ancora da chiarire, l'auto su cui viaggiavano i due, una Audi A4, si è schiantata contro il guardrail all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, sulla corsia in direzione Brindisi. Per i due ventenni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Chi erano Francesco Giumentaro e Ilaria Gallone, le due vittime dell'incidente

Francesco Giumentaro, 25 anni compiuti il 13 luglio scorso, era originario di Ceglie Messapica, ma viveva a Francavilla. Era figlio del titolare di un noto bar della zona e lavorava come dipendente della Vestas, una multinazionale danese che produce e commercializza componenti per pale eoliche e ha senti anche in Italia.

Grande appassionato di automobili, si era fidanzato con la 24enne Ilaria Gallone, circa un anno fa. La ragazza era originaria di Latiano e studiava presso un Istituto Professionale di Brindisi. I suoi social raccontano la vita di una normale ragazza della sua età, era appassionata di moda, serate in discoteca, musica techno e viaggi.

Il cordoglio di amici e conoscenti: "Uniti dall'amore e da un tragico destino"

Tantissimi i messaggi affidati ai social dalle persone che conoscevano i due ragazzi e hanno espresso cordoglio alle famiglie per la loro perdita.

"Ilaria era una presenza luminosa nella nostra comunità. La sua caparbietà, il suo impegno e il suo entusiasmo hanno lasciato un segno indelebile su chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. Eppure, inconsapevolmente, Ilaria ci ha consegnato anche una grande lezione: la vita non è scontata. Siamo esseri fragili, un soffio di vento", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Istituto professionale che frequentava la ragazza.

"Anche se il tempo ci ha portato in strade diverse, il legame della nostra infanzia rimarrà per sempre nel mio cuore. La tua luce continuerà a brillare nei miei ricordi più cari. Ti porterò con me, sempre. Vola più in alto che puoi", scrive invece un conoscente della 24enne, pubblicando una foto di loro due bambini.

"Bella come il sole. Ciao Ilaria, ti accolga il Signore. Condoglianze di cuore ai genitori, persone meravigliose. A Dio, bellissima", si legge ancora in un post condiviso da un altro utente su Facebook. "Francesco e Ilaria, uniti dall'amore e da un tragico destino che li ha strappati alla loro vita a soli 24 e 25 anni. Non abbiamo più parole, due famiglie spezzate nel giro di pochi minuti. Vegliate sui vostri cari da lassù, il paradiso oggi ha due angeli in più".