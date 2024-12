video suggerito

Incidente a Francavilla Fontana, auto contro il guardrail all'alba: morti due ragazzi di 24 e 25 anni Incidente oggi a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: un'auto ha impattato contro il guardrail lungo la strada statale 7. Morti due giovani di 24 e 25 anni, traffico in tilt.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale all'alba di oggi, lunedì 9 dicembre lungo la strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi nel territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un'auto, un'Audi A4, con a bordo due giovani ha impattato contro il guardrail per cause che sono ancora in via di accertamento. Per i due non c'è stato nulla da fare: le vittime, una donna e un uomo, avevano 24 e 25 anni.

Sul posto il personale del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Al momento la strada è chiusa al traffico, causando disagi alla circolazione. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Sempre in Puglia altre due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la provinciale 24, tra San Severo e Foggia, in località Casone. Stando ad una prima ricostruzione, le due vittime viaggiavano a bordo di una Merdedes quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo ha sbandato finendo contro un albero.

In aggiornamento.