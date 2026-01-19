Chi erano Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nell’incidente stradale di Altamura

Altamura sotto choc per la morte di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 25 anni, vittime di un incidente sulla provinciale 41 nella notte tra sabato e ieri.

Altamura si è svegliata ieri sotto choc per la morte di Antonio Bigi e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 25 anni, vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41, che collega Altamura a Laterza.

Antonio è morto sul colpo. Cecilia, trasportata in condizioni disperate al Policlinico di Bari, si è spenta alcune ore più tardi. Con loro viaggiavano altri tre giovani, rimasti feriti e ora ricoverati in diversi ospedali del territorio.

Dai messaggi che in queste ore riempiono i social network emerge il ritratto di due fratelli profondamente legati tra loro e alla famiglia. Un rapporto raccontato dalle immagini condivise negli anni, dalle dediche e dai momenti trascorsi insieme, oggi diventati ricordi dolorosi.

Cecilia Bigi, 25 anni, conosciuta da tutti come Ilia, lavorava in uno studio di consulenze ad Altamura. Nelle sue pagine social compaiono spesso fotografie accanto al fratello Antonio, segno di un legame forte e costante, vissuto anche all’interno di una famiglia molto unita. Antonio, 21 anni, era a sua volta molto conosciuto in città.

Restano ancora da chiarire le cause dello schianto. Secondo le prime informazioni, l’incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli: il SUV Mercedes su cui viaggiavano i ragazzi sarebbe finito fuori strada autonomamente. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto lungo la provinciale.

Nel bilancio complessivo ci sono anche tre feriti, soccorsi e trasportati tra l’Ospedale della Murgia di Altamura e il Miulli di Acquaviva delle Fonti. Uno di loro, stando a quanto si apprende, versa in condizioni gravissime ed è in coma.

Nel pomeriggio di domenica, dopo la notizia della morte anche di Cecilia, è arrivato il messaggio del sindaco di Altamura, che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. “Apprendo con sgomento che nell'incidente di questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura Laterza sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella. La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l'abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali”.