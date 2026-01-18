Auto esce fuori strada e si ribalta sulla Laterza-Altamura: morto un 25enne, feriti altri quattro giovani

Tragico incidente tra Laterza e Altamura, dove un 25enne è morto e altri quattro giovani sono rimasti feriti. Due sono gravi. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada, si è ribaltata e si è schiantata contro una muratura. Indagano i Carabinieri.

Immagine di repertorio.

Un ragazzo morto e altri quattro feriti, di cui due in gravi condizioni. È il terribile bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, poco prima delle 8, sulla strada che collega Laterza ad Altamura (Bari).

A quanto si apprende, le persone coinvolte nel sinistro sono tutte giovani, hanno un'età compresa tra i 27 e i 25 anni. Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, il gruppo di ragazzi era a bordo di un Suv di grossa cilindrata.

Sembra che il giovane alla guida, per cause che sono ancora in fase di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Il veicolo, un Mercedes, si è ribaltato in un terreno e si è schiantato contro una muratura. Per uno dei ragazzi, un 25enne, l'impatto è stato fatale.

È deceduto sul colpo, a nulla purtroppo sono serviti gli sforzi del personale sanitario accorso sul posto. Gli operatori, sopraggiunti insieme ai Vigili del Fuoco, hanno rapidamente raggiunto il luogo dell'incidente e si sono occupati degli altri quattro occupanti della vettura.

I giovani sopravvissuti allo schianto sono stati quindi trasportati in diversi ospedali in condizioni diverse. La più grave sarebbe una ragazza che ha riportato un trauma toracico che le ha impedito di essere elitrasportata da un mezzo arrivato da Potenza.

Adesso si trova ricoverata nel Policlinico di Bari e le sue condizioni sarebbero molto serie, riportano i quotidiani locali. Degli altri tre feriti, due sono ricoverati nel vicino Ospedale della Murgia, mentre un 24enne è ricoverato al Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) in stato di coma per politraumi.

Una di loro sarebbe la sorella del ragazzo deceduto. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri, che hanno svolto accertamenti sul posto per cercare di fare piena luce sull'esatta dinamica dell'incidente.