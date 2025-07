Chi era Sara Turzo, la 33enne morta nell’incidente a Bari: incinta al sesto mese, tornava da un matrimonio

Si chiamava Sara Turzo, aveva 33 anni ed era originaria di Ortona (Chieti) la donna morta nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale 16, all’altezza dello svincolo per Mola di Bari, in direzione sud. Di professione avvocata, era incinta al sesto mese. Rientrava con due amici da un matrimonio.

Si chiamava Sara Turzo, aveva 33 anni ed era originaria di Ortona (Chieti) la donna morta nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio lungo la statale 16, all'altezza dello svincolo per Mola di Bari, in direzione sud.

Le altre persone coinvolte nello schianto tra l'auto su cui si trovava la 33enne insieme a due amici (e non al compagno, come riportato in un primo momento, ndr) e un minivan con quattro occupanti, tutti cittadini ucraini, sono rimaste ferite. Tra loro anche un bimbo di 9 anni. Turzo era incinta, al sesto mese di gravidanza.

Lei e i due amici si trovavano in Puglia per partecipare a un matrimonio e stavano rientrando dal ricevimento. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, guidata dalla 33enne, sarebbe stata urtata violentemente dal minivan, ribaltandosi sull'asfalto.

La donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mola di Bari, i vigili del fuoco di Monopoli e tre ambulanze del 118. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, ancora in fase di accertamento.

"Con profondo dolore ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto durante la notte nel Barese, in cui ha perso la vita una giovane donna, Sara Turzo, originaria di Ortona, al sesto mese di gravidanza. Tutta la nostra comunità è scossa da questo dramma", ha scritto sui social il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, dopo aver appreso la notizia.

"Esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene", ha aggiunto il primo cittadino. Di professione avvocata, con una laurea all'università di Bologna, Turzo era esperta in diritto amministrativo e civile, lavorava in uno studio legale associato romano con sede anche a Ortona.

I colleghi la ricordano come "una professionista seria, brillante, appassionata del suo lavoro", riporta Il Centro. I funerali della donna si terranno domani, martedì 29 luglio, alle ore 16 nella chiesa di San Gabriele dell'Addolorata a Fonte Grande.