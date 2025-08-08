Attualità
video suggerito
video suggerito

Chi era Marco Pusceddu, il volontario del 118 ucciso in Sardegna: ancora ignoti killer e movente

I carabinieri indagano a 360 gradi. “Al momento non c’è un’unica pista privilegiata. Vogliamo chiarire ogni possibile dinamica, considerando sia l’ambiente lavorativo che il contesto personale della vittima. Non conosciamo neanche il movente del delitto”, hanno dichiarato a Fanpage.it fonti investigative.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si era trasferito da pochi mesi a Buddusò per svolgere il lavoro che amava: soccorritore del 118. Marco Pusceddu, 38 anni, originario della provincia di Cagliari, è stato ucciso a colpi di pistola nella tarda serata di ieri all’interno della sede dell’associazione Intervol, dove prestava servizio. Un omicidio eseguito con precisione e sangue freddo, ma che al momento resta avvolto nel mistero: non c’è ancora un movente chiaro, né un sospetto ufficiale.

A compiere l’agguato, un uomo a volto scoperto che ha fatto irruzione nei locali dell’associazione, situati all’angolo tra via Pietro Nenni e via Ugo La Malfa, chiedendo esplicitamente di Pusceddu. L’operatore del 118 è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco, che lo hanno colpito al torace rivelandosi fatali. Secondo alcuni testimoni, subito dopo gli spari si sarebbe udito il rumore di un’auto in fuga: il killer potrebbe essere arrivato a piedi per poi allontanarsi in macchina, forse con l’aiuto di un complice. La sede dell’Intervol è priva di telecamere di sorveglianza, ma i carabinieri stanno analizzando le immagini di altri impianti presenti in zona.

Marco Pusceddu non era molto conosciuto a Buddusò: si era trasferito da poco, in seguito a una proposta di trasferimento lavorativo. Era considerato dai colleghi "un uomo sereno e allegro", apprezzato per la sua dedizione al lavoro, che rappresentava per lui una vera e propria passione. Nella sua vita privata, nulla sembrava presagire una fine così drammatica. Una relazione sentimentale si era conclusa alcuni mesi fa, ma – stando a quanto riferito da chi lo frequentava – senza tensioni né strascichi particolari. Tuttavia, il passato recente di Pusceddu potrebbe contenere indizi utili: secondo notizie di stampa alcuni mesi fa era stato ricoverato per una grave ferita alla testa, dopo essere stato trovato privo di sensi in una piazzola di sosta.

Leggi anche
Volontario del 118 ucciso a colpi di pistola mentre era in turno in Sardegna: si cerca l'aggressore

Al riguardo, fonti investigative interpellate da Fanpage.it hanno chiarito però che "al momento non ci risulta alcuna denuncia o segnalazione formale presentata da Marco Pusceddu né ai Carabinieri né ad altre forze di polizia. Non siamo a conoscenza di episodi precedenti che possano essere ricondotti a un’aggressione nei suoi confronti. È possibile che ci siano state ricostruzioni giornalistiche basate su elementi parziali, ma che non hanno trovato riscontro nei canali ufficiali. Al momento, non possiamo confermare nulla in tal senso".

L'inchiesta, coordinate dalla pm Elisa Succu della Procura di Sassari, prosegue senza sosta. È stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, mentre gli investigatori stanno scandagliando la sua vita personale e professionale, sia a Buddusò che nella sua città d’origine. "Le indagini sono in corso e stiamo lavorando a 360 gradi. Al momento non c’è un’unica pista privilegiata. Vogliamo chiarire ogni possibile dinamica, considerando sia l’ambiente lavorativo che il contesto personale della vittima. Non conosciamo neanche il movente del delitto", hanno precisato gli inquirenti ai nostri microfoni.

Anche la sua presenza a Buddusò era temporanea: "Pusceddu si trovava a Buddusò temporaneamente per motivi lavorativi: prestava servizio come operatore del 118. Tuttavia, la sua provincia di residenza è Cagliari. Proprio per questo motivo l’attività investigativa non si limita al territorio di Buddusò, ma si estende anche oltre, tenendo conto dei suoi spostamenti e dei legami personali e professionali".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Allarme
Botulino
Calabria, seconda morte sospetta: riesumata salma di una 45enne, tre indagati nell’inchiesta
Sospetto botulino a Cosenza, la sorella di Luigi Di Sarno: “È morto sull’asfalto sotto i nostri occhi”
Sequestrato prodotto commerciale in tutta Italia dopo la prima vittima a Cosenza
Chi era Luigi Di Sarno, il 52enne morto per sospetta intossicazione da botulino: altri ricoverati a Cosenza
A Monserrato morta una 38enne: aveva mangiato guacamole alla Fiesta Latina
Richiamo per botulino sulla polpa di avocado: grave bimbo 11enne
Come riconoscere i sintomi dell'intossicazione da botulino: gli alimenti più a rischio
Come si produce l'antidoto al botulino e perché per tutta Italia è conservato solo a Pavia
Cos'è l'intossicazione alimentare da botulino: sintomi e cause del botulismo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views