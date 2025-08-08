Volontario del 118 ucciso a colpi di pistola mentre era in turno in Sardegna: si cerca l’aggressore

Un soccorritore di 51 anni è stato ucciso nella notte mentre si trovava nella sede dell’associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord Sardegna. Un uomo sarebbe entrato e lo ha freddato a colpi di pistola, ora è in fuga.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, un uomo si è presentato nella sede del 118 chiedendo esplicitamente della vittima: poi gli ha sparato colpi di pistola, freddandolo. Infine la fuga. I colleghi hanno provato a rianimare il volontario senza riuscirci. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Ozieri. La vittima è Marco Pusceddu, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso.

Da fonti investigative di Fanpage.it, i militari stanno cercando di risalire all'identificazione dell'aggressore per poi mettersi sulle sue tracce. Sicuramente però l'assassino cercava la vittima: gli altri colleghi infatti non sono stati in pericolo. Anche perché in quella sede ci sono ambulanze e loro uffici, ma non è aperta al pubblico. Il killer quindi avrebbe bussato alla porta chiesto della vittima e gli ha sparato più colpi uccidendolo in pochi minuti.

L’intera area è stata posta sotto sequestro. Al momento stanno raccogliendo le testimonianze degli altri colleghi della vittima. Si stanno valutando tutte le piste possibili.

