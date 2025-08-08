Attualità
video suggerito
video suggerito

Volontario del 118 ucciso a colpi di pistola mentre era in turno in Sardegna: si cerca l’aggressore

Un soccorritore di 51 anni è stato ucciso nella notte mentre si trovava nella sede dell’associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord Sardegna. Un uomo sarebbe entrato e lo ha freddato a colpi di pistola, ora è in fuga.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia nella sede dell'associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord Sardegna. Un soccorritore di 51 anni è stato ucciso nella notte mentre si trovava nella sede.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, un uomo si è presentato nella sede del 118 chiedendo esplicitamente della vittima: poi gli ha sparato colpi di pistola, freddandolo. Infine la fuga. I colleghi hanno provato a rianimare il volontario senza riuscirci. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Ozieri. La vittima è Marco Pusceddu, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso.

Da fonti investigative di Fanpage.it, i militari stanno cercando di risalire all'identificazione dell'aggressore per poi mettersi sulle sue tracce. Sicuramente però l'assassino cercava la vittima: gli altri colleghi infatti non sono stati in pericolo. Anche perché in quella sede ci sono ambulanze e loro uffici, ma non è aperta al pubblico. Il killer quindi avrebbe bussato alla porta chiesto della vittima e gli ha sparato più colpi uccidendolo in pochi minuti.

Leggi anche
Ucciso con quattro coltellate per le vie di Torino: l'aggressore è ancora in fuga

L’intera area è stata posta sotto sequestro. Al momento stanno raccogliendo le testimonianze degli altri colleghi della vittima. Si stanno valutando tutte le piste possibili.

Articolo in aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
guerra in
ucraina
Il consigliere di Putin: “Potrebbe concedere una ‘tregua aerea’ per accontentare Trump”
Trump apre a vertice con Putin e Zelensky: "Buona possibilità di un incontro" la prossima settimana
Zelensky cambia idea sulla legge anticorruzione, l’analista: “Il danno ormai è fatto, Putin lo sfrutterà”
Ue, approvato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, Von der Leyen: "Saranno misure significative"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views