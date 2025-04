video suggerito

Chi era Luca Polito, l'imprenditore morto annegato nella sua Lamborghini finita in un canale di scolo É Luca Polito l'imprenditore edile di Concordia Sagittaria morto annegato nella sua nuova Lamborghini finita in un canale di scolo nella giornata di ieri sabato 19 aprile.

A cura di Giorgia Venturini

É Luca Polito l'imprenditore edile di Concordia Sagittaria morto annegato nella sua nuova Lamborghini finita in un canale di scolo nella giornata di ieri sabato 19 aprile. L'incidente è avvenuto in via del Rio e per lui purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Ferito ma fuori pericolo invece l'amico che era a bordo con lui. Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto in molti ricordano la vittima: "Era una bravissima persona".

L'imprenditore del Portogruarese era infatti molto conosciuto in zona, seppur molto riservato. La Lamborghini doveva essere uno sfizio dopo tanti anni di lavoro: gli era arrivata da pochi giorni quando si è messo alla guida nella mattina di ieri. Ma chi era la vittima?

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, Luca Polito prima di essere un imprenditore ha fatto tanti anni e sacrifici come lavoratore. I suoi due fratelli erano morti qualche anno fa per una grave malattia e per questo lui era diventato un punto di riferimento per tutta la sua famiglia. Abitava a Concordia Sagittaria dove c'è anche la sua azienda. Lascia una moglie e un figlio: sono stati loro a lanciare l'allarme dopo che per ore Luca non rispondeva al cellulare. Era uscito la mattina con la sua Lamborghini ma alle 14 non era ancora tornato a casa. Poi la triste notizia.

La tragedia ha colpito tutta la comunità. L'auto è stata sequestrata e si procederà con tutti gli accertamenti del caso: resta da capire se l'uscita di strada sia stata causata da un guasto o meno. Spetterà alla polizia locale sciogliere tutti i dubbi sull'incidente.