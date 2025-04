video suggerito

Incidente a Concordia, finisce con la sua Lamborghini in un canale di scolo: morto l'imprenditore Luca Polito Incidente a Concordia Sagittaria: è morto a 51 anni l'imprenditore Luca Polito, si è ribaltato per cause in via di accertamento con la sua Lamborghini Gallardo in un canale di scolo. Ferito un amico che viaggiava con lui.

A cura di Ida Artiaco

Ha perso il controllo della sua Lamborghini Gallardo e si è ribaltato all'interno di un canale di scolo. È morto così l'imprenditore edile Luca Polito, aveva 51 anni. L'incidente nel quale è rimasto vittima si è verificato ieri nel primo pomeriggio a Concordia Sagittaria.

Ferito un amico che viaggiava con lui ed era seduto sul sedile del passeggero. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto successo: stando a quanto ricostruito l’auto sportiva è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento, è andata a finire sul canale parallelo alla carreggiata ribaltandosi con le ruote all’aria e l’abitacolo si è riempito dell’acqua del fossato non lasciando scampo all'imprenditore.

I rilievi degli agenti sono proseguiti per lungo tempo, anche se all'apparenza sembra si tratti di una fuoriuscita autonoma della Lamborghini Gallardo, forse causata dall’elevata velocità a cui il mezzo stava andando.

L'amico è riuscito a salvarsi: in gravi condizioni è stato trasferito dal Suem all’ospedale di Portogruaro per le cure. Polito, invece, rimasto intrappolato al posto guida, è morto probabilmente annegato incastrato nell’auto. Ci hanno pensato i vigili del fuoco e i sommozzatori a liberare i due uomini dalle lamiere. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Anche la sua salma è stata trasportata all’obitorio del nosocomio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco, con a bordo due sommozzatori di Vicenza e l’autogrù del comando dei vigili del fuoco di Udine.

Il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, vicino al dolore dei familiari, ha espresso le condoglianze a nome della comunità. "La scomparsa di un imprenditore giovane è sempre un duro colpo", ha detto. Polito lascia la moglie e un figlio.