Chi era Gaia Sanfilippo, la 18enne morta nell'incidente a Licata: "Si sarebbe dovuta diplomare tra un mese" Gaia Sanfilippo è morta a 18 anni nell'incidente avvenuto lungo la Strada statale 115, a Licata. La ragazza era a bordo di una Smart, viaggiava con il fidanzato, quando la vettura si è scontrata con un'altro veicolo. "Tra un mese Gaia avrebbe conseguito il suo diploma. Era una presenza delicata ma preziosa", ha scritto sui social l'Istituto dove la 18enne studiava.

A cura di Eleonora Panseri

Gaia Sanfilippo, 18 anni.

Gaia Sanfilippo è morta a 18 anni nell'incidente avvenuto ieri, mercoledì 28 maggio, lungo la Strada statale 115, a Licata. La ragazza era a bordo di una Smart, viaggiava insieme al fidanzato 19enne, quando, per cause ancora da chiarire, la vettura si è scontrata frontalmente con un'altro veicolo.

Il giovane è stata soccorso e ricoverato in gravissime condizioni presso il trauma center Villa Sofia di Palermo: ha riportato diverse fratture e il perforamento di un polmone. La prognosi resta riservata, anche se oggi ha avuto dei lievi miglioramenti. Si trova ancora in coma farmacologico per aspettare l’evolversi del quadro clinico.

Domani, venerdì 30 maggio, si terranno alle ore 18.00 presso la Chiesa di Sant’Angelo a Licata, i funerali della ragazza. Oggi pomeriggio, invece, alle ore 17, sempre a Licata, si svolgerà una veglia funebre nella “Casa Funeraria di Marianello”.

La morte della 18enne ha scosso le comunità di Licata e di Gela, dove Gaia Sanfilippo risiedeva. La ragazza studiava all'Istituto d'Istruzione Superiore "Enrico Fermi" di Licata.

"Attonita, incredula, sgomenta la nostra Comunità Scolastica si unisce al dolore della famiglia e della sorellina per l'immatura scomparsa di Gaia Sanfilippo. Oggi è una giornata funesta per tutti noi. Gaia stava concludendo il suo percorso di studi, tra un mese avrebbe conseguito brillantemente il suo diploma", ha scritto l'Istituto in un post pubblicato su Facebook.

"La ricorderemo per il suo sorriso dolce, per la sua gentilezza silenziosa e per quella luce speciale che portava con sé ogni giorno. Gaia era una presenza delicata ma preziosa, capace di lasciare un segno profondo in chiunque le fosse accanto".

E aggiunge: "Ci mancherà immensamente e ci stringiamo con amore alla sua famiglia, custodendo Gaia nel cuore, con la certezza che il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti, nei pensieri di tutti noi e nei sogni dei nostri ragazzi e ragazze".

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 18enne. "Ogni volta che una comunità perde un giovane, non perde soltanto una vita. Perde sogni, speranze, freschezza, presente e futuro che ognuno dei nostri ragazzi e ragazze porta ogni giorno con sé. – scrive sui social l'Azione Cattolica della parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi di Licata – Profondamente addolorati, ci stringiamo alla famiglia di Gaia, scomparsa in un tragico incidente a soli 18 anni".

"A che serve odiarci? A che serve provare invidia per il prossimo? A che serve rovinare le nostre giornate per delle sciocchezze? E, soprattutto, a cosa serve la cattiveria gratuita? A cosa serve tutto questo? È vero, la vita è solo un breve viaggio. Godetevi ogni giorno come se fosse l’ultimo. Buon viaggio, Gaia, non doveva andare così. Riposa in pace", è il ricordo pubblicato da un'utente.

"Ciao, piccola Gaia. Un destino terribile, un dramma che oggi colpisce tutti quanti noi. – scrive un'altra conoscente – Veglia sulla tua famiglia da lassù, piccolo angelo, e stai vicino anche al tuo fidanzato che sta lottando per la sua vita".